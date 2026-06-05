Magazyn Polskiego Sportu o starcie Ligi Narodów. Transmisja TV i stream online

O reprezentacyjnym sezonie siatkarek Paulina Czarnota-Bojarska porozmawia z dwukrotną mistrzynią Europy - Dorotą Świeniewicz-Brandt oraz brązową medalistką mistrzostw Europy - Mileną Sadurek. W części poświęconej siatkarzom odwiedzi nas wicemistrz świata i mistrz Europy - Piotr Gruszka a do rozmowy dołączy złoty medalista VNL 2025 i brązowy medalista MŚ 2025 - Kewin Sasak.



Zaprosimy na jutrzejszą premierę reportażu Mirosława Szczepanika "Dzień Dziecka z Wilfredo Leonem", wrócimy także do świetnego występu naszych gimnastyczek artystycznych na ME w Warnie oraz Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej. Na koniec powiemy o oczekiwaniu przeciwników Radosława Piesiewicza na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wniosek został złożony już tydzień temu.



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