Magazyn Polskiego Sportu o starcie Ligi Narodów. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Kolejny "Magazyn Polskiego Sportu" poświęcimy na zapowiedź i wprowadzenie do siatkarskiej Ligi Narodów. Panie rozgrywki już rozpoczęły, panowie wkroczą do gry w środę. Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Logo "Magazyn Polskiego Sportu" na tle stylizowanej grafiki.
fot. Polsat Sport
Magazyn Polskiego Sportu o starcie Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć?

O reprezentacyjnym sezonie siatkarek Paulina Czarnota-Bojarska porozmawia z dwukrotną mistrzynią Europy - Dorotą Świeniewicz-Brandt oraz brązową medalistką mistrzostw Europy - Mileną Sadurek. W części poświęconej siatkarzom odwiedzi nas wicemistrz świata i mistrz Europy - Piotr Gruszka a do rozmowy dołączy złoty medalista VNL 2025 i brązowy medalista MŚ 2025  - Kewin Sasak.


Zaprosimy na jutrzejszą premierę reportażu Mirosława Szczepanika "Dzień Dziecka z Wilfredo Leonem", wrócimy także do świetnego występu naszych gimnastyczek artystycznych na ME w Warnie oraz Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej. Na koniec powiemy o oczekiwaniu przeciwników Radosława Piesiewicza na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wniosek został złożony już tydzień temu.


Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
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LIGA NARODÓWMAGAZYN POLSKIEGO SPORTUREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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