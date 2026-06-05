Maja Chwalińska wyprzedzi Igę Świątek w rankingu? To możliwe!

Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Od tytułu wielkoszlemowego Polkę dzieli już tylko jeden mecz. W finale Roland Garros zmierzy się z turniejową "8" - Rosjanką Mirrą Andriejewą.

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Dotychczasowy już sukces Chwalińskiej będzie miał dla niej ogromne skutki i korzyści. W najnowszym notowaniu rankingu WTA przesunie się ze 114. lokaty na 21. lub 14., w zależności od wyniku ostatniego spotkania w stolicy Francji.

To nie wszystko. Na chwilę obecną Chwalińska zaliczyła kosmiczny awans, bo o 116 miejsc, również na liście WTA Race. Plasuje się na 14. pozycji. Po Roland Garros możliwe jest wyprzedzenie w tym zestawieniu nawet Igi Świątek. Warunkiem jest jednak triumf w finale nad Andriejewą.

Jeśli tak się stanie, Chwalińska w rankingu WTA Race będzie miała na swoim koncie 2154 punktów. Dorobek Świątek natomiast w najbliższej aktualizacji liczyć będzie 1823 "oczek".

Nie jest z kolei tajemnicą, że Chwalińska i Świątek to bardzo dobre przyjaciółki. I to niezmiennie od lat dziecięcych.

Chwalińska o tytuł w Roland Garros powalczy już w sobotę 6 czerwca.

jc, Polsat Sport