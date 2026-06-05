Incydent z udziałem kibica, który przerwał wygrany przez New York Knicks 105:95 pierwszy mecz finałowy, miał miejsce na nieco ponad sześć minut przed końcem spotkania.

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Fan wbiegł na boisko z telefonem komórkowym w prawej ręce, zatrzymał się przed Wembanyamą i środkowym Knicks Mitchellem Robinsonem, a następnie został szybko odepchnięty przez dwóch ochroniarzy, gdy próbował zrobić zdjęcie. Kibic został aresztowany.

- Druga osoba również otrzyma dożywotni zakaz wstępu za swój udział w tym incydencie - powiedział rzecznik NBA.

Wembanyama wyglądał na zdezorientowanego i uśmiechał się w kierunku telefonu, gdy kibic do niego podszedł.

- Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Nie wiedziałem, jak się zachować. To mnie naprawdę zaskoczyło, prawie tak samo jak wtedy, gdy nietoperz przeleciał nad boiskiem - powiedział Wembanyama, nawiązując do sytuacji przed meczem z Minnesota Timberwolves w styczniu 2024 roku.

Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Bexar wydało w czwartek oświadczenie, w którym potwierdziło, że kibic, który wszedł na boisko, był nieletni, po czym dodano: "prawo zabrania nam omawiania jakichkolwiek informacji lub szczegółów dotyczących sprawy".

Po meczu trener Spurs Mitch Johnson zbagatelizował incydent z kibicem, nazywając go "wielkim zamieszaniem o nic".

- W ogóle nie sądzę, żeby to było jakieś wydarzenie. Myślałem, że ochrona go stamtąd wyciągnęła. Myślę, że wszyscy przeszli do następnej akcji - podsumował szkoleniowiec.

Komisarz NBA Adam Silver powiedział w czwartek, że problem kibiców wbiegających na boisko podczas meczów jest "niestety nieodłączną częścią każdego sportu".

- Waham się nawet nazwać tę osobę kibicem. Wydawało się, że mieli w tym ukryty motyw. (...) Drugą stroną medalu globalnej uwagi jest to, że ktoś zdaje sobie sprawę, że istnieje ogromna platforma do robienia głupich rzeczy. (...) Zostaną dożywotnio wykluczeni nie tylko z Frost Bank Center, ale ze wszystkich aren NBA. Konsekwencje będą dramatyczne - podkreślił Silver.

Drugi finałowy mecz play-off pomiędzy Knicks, których zawodnikiem jest reprezentant Polski Jeremy Sochan i jego były klubem Spurs odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, także w San Antonio. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.

PAP