Niemal 16 godzin walki. Maja Chwalińska o krok od tytułu w Roland Garros

Na pierwszy rzut oka, Chwalińskiej, która debiutuje w Paryżu w głównej drabince, poprzeczkę najwyżej zawiesiła Maria Sakkari. Greczynka jako jedyna zdołała wygrać z Polką seta, i to 6:1, ale później 24-latka z Dąbrowy Górniczej znalazła sposób, by odwrócić losy pojedynku.

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Mimo to droga Polki do sobotniego finału była wyjątkowa i bez precedensu w historii zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa, gdyż rozpoczęła się już w... kwalifikacjach. Pierwsze spotkanie tegorocznej edycji Roland Garros rozegrała 18 maja, wygrywając z Francuzką Alice Rame 6:0, 6:3. Następnie odprawiła kolejną reprezentantkę gospodarzy Carole Monnet (6:0, 6:1).

W trzeciej, decydującej rundzie eliminacji Chwalińska stoczyła trwający prawie dwie i pół godziny zacięty bój z Holenderką Suzan Lamens, zwyciężając 7:6(4), 7:5.

Początek zasadniczej części rywalizacji był szybki w wykonaniu Polki, choć w pierwszej rundzie po drugiej stronie siatki była mistrzyni olimpijska z paryskich kortów Chinka Qinwen Zheng, jednak wskutek kłopotów zdrowotnych w dużo gorszej dyspozycji niż dwa lata temu.

Jej, jak i Belgijce Elise Mertens pozwoliła Polka zdobyć jedynie po cztery gemy. Później Chwalińska nie zwalniała tempa, a wręcz można było mieć wrażenie, że im bardziej wymagająca przeciwniczka, tym lepsza gra podopiecznej czeskiego trenera Jaroslava Machovsky'ego.

Na wyżyny umiejętności wzniosła się zwłaszcza w ćwierćfinale i półfinale, kiedy jej rywalkami były Rosjanki, odpowiednio, Anna Kalinska i Diana Sznajder. Oba mecze miały podobny przebieg - wygrany przez Polkę pierwszy set w tie-breaku i spokojne, konsekwentne dokończenie dzieła w drugiej partii.

Rocznikowo sześć lat młodsza od Chwalińskiej Andriejewa w drodze do finału spędziła na korcie siedem i pół godsziny mniej. Jedynego seta przegrała w drugiej rundzie z Hiszpanką Mariną Bassols Riberą, a jej dyspozycja - podobnie jak w przypadku Polki - rosła z meczu na mecz.

Najlepszym dowodem na to są dwie ostatnie potyczki Andriejewej - ćwierćfinał z dobrze prezentującą się w tym sezonie Rumunką Soraną Cirsteą, której oddała tylko trzy gemy, oraz półfinał z Martą Kostiuk, wygrany pewnie 6:1, 6:3, choć Ukrainka 17 poprzednich meczów rozstrzygnęła na swoją korzyść.

Łącznie urodzona w Krasnojarsku na Syberii Andriejewa straciła do tej pory w tegorocznym Roland Garros zaledwie 32 gemy.

Finał gry pojedynczej między Chwalińska a Andriejewa w sobotę 6 czerwca nie przed godziną 15:00.

PAP