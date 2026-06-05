Niespodzianki na tydzień przed mundialem! Hiszpania i Francja bez wygranej

W Galicji gospodarze objęli prowadzenie po golu Ferrana Torresa (16.), ale niedługo później odpowiedział na niego nietypowym strzałem zza bocznej linii pola karnego Merchas Doski (27.).

ZOBACZ TAKŻE: Jego analizy nigdy się nie mylą. Wskazał, która drużyna wygra MŚ 2026

W drużynie z Bliskiego Wschodu wystąpili dwaj piłkarze znani z polskiej Ekstraklasy - Amir Al-Ammari z Cracovii i Hussein Ali z Pogoni Szczecin.

Także we Francji zaczęło się od bramki faworytów - pod koniec pierwszej połowy zdobył ją Rayan Cherki (45.). W drugiej połowie trafiali już tylko rywale - Guela Doue (53.) i Amad Diallo (84.).

Były to jedyne w czwartek towarzyskie spotkania z udziałem dwóch drużyn, które szykują się do turnieju finałowego MŚ.

Iran, inny uczestnik mundialu, pokonał w Antalyi Mali 2:0. Z kolei Szwecja, która wyeliminowała Polskę w finale eliminacyjnych baraży, zremisowała u siebie z Grecją 2:2.

Od końcówki maja do meczu otwarcia MŚ 11 czerwca Meksyk - RPA zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się Austria, w starciu z Gwatemalą w Pasadenie.

Polska rywalizowała tylko z zespołami, które - podobnie jak biało-czerwoni - nie zakwalifikowały się do mundialu. W niedzielę we Wrocławiu podopieczni selekcjonera Jana Urbana ulegli Ukrainie 0:2, a w środę zremisowali w Warszawie z Nigerią 2:2.

PAP