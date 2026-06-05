Oto, co łączy Świątek i Chwalińską. "Mogę o niej dużo powiedzieć"

Maja Chwalińska pokonała w czwartek Dianę Sznajder 7:6 (4), 6:4 i awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Następnego dnia na jej zwycięstwo zareagowała była liderka światowego rankingu Iga Świątek, która w przeszłości czterokrotnie triumfowała w tym wydarzeniu.

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Nie jest tajemnicą, że obie zawodniczki przyjaźnią się od dziecka. Są rówieśniczkami - z rocznika 2001.

Pierwotnie rywalizowały wspólnie w turniejach juniorskich. W 2015 roku zostały mistrzyniami Europy w swojej kategorii wiekowej, natomiast dwa lata później dotarły do finału juniorskiego Australian Open.

Mając 15 lat, Chwalińska ujawniła, że mają ambitny plan. "Ja wygram Australian Open, a ona French Open, potem ja Wimbledon, ona US Open. Ale następnego roku" - mówiła.

Choć Świątek zaczęła potem osiągać coraz większe sukcesy, ich przyjaźń przetrwała.

- W zasadzie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Dużo mogę o niej (Mai - przyp. red.) powiedzieć. Znamy się, odkąd miałyśmy po 10 lat. Przez pięć lat jeździłyśmy na te same turnieje. Potem nasze drogi się rozeszły, ale bardzo się cieszę, że tu jest, bo fajnie jest mieć obok siebie przyjaciółkę z Polski - przekazała, cytowana przez "Przegląd Sportowy Onet".

Kiedy spotkały się na Wimbledonie w 2022 roku, nie zamierzały marnować czasu. "W wolnej chwili zjemy razem obiad, dawno tego nie było. Przypominają się juniorskie turnieje, wracają fajne wspomnienia" - mówiła Chwalińska, cytowana przez Sport.pl.

Przez wiele lat do sieci wypłynęło bardzo dużo materiałów, podczas których można było zobaczyć, jak dużym wsparciem darzą się obie tenisistki. Ostatnio do wzruszających scen doszło w trakcie Billie Jean King Cup, United Cup czy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Początek o godz. 15. Rywalką Chwalińskiej będzie Mirra Andriejewa.

HP, Polsat Sport