Oto jak Polak zareagował na zmianę rywala w UFC. "Nie jest to regres"

Baraniewski przebojem wdarł się do UFC. W swoim debiutanckim pojedynku dla tej organizacji znokautował w pierwszej rundzie reprezentanta Turcji, Ibo Aslana (14-4-0).

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Na drugą walkę Baraniewski nie musiał długo czekać i ponownie spędził w oktagonie mniej niż pięć minut. Tym razem zmierzył się z Amerykaninem Austenem Lane'em (13-8-0), którego pokonał przez techniczny nokaut po zaledwie 28 sekundach.



Teraz przed nim trzecia konfrontacja. Pierwotnie rywalem Baraniewskiego miał być Billy Elekana, ale wypadł z pojedynku. Tym samym Polak zmierzy się z Juniorem Tafą, dla którego będzie to dziewiąte starcie w UFC. Ostatnie stoczył zaledwie miesiąc temu, kiedy znokautował Kevina Christiana.



- Nie robiło mi to różnicy. Dla mnie najważniejsze było to, że kiedy wypadł jeden rywal, od razu pojawił się drugi. Mam do stoczenia walkę i to się liczy - powiedział Baraniewski w rozmowie z Polsatem Sport.



Prowadzący wywiad Paweł Wyrobek zapytał, czy zawodnik odczuwa, że pojedynek z Tafą zamiast z Elkaną jest sportowym regresem.



- Nie jest to regres. Może Tafa jest mniej przekrojowy niż mój pierwotny rywal, ale na pewno pozostaje niebezpieczny - odparł Polak.

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Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 278 w nocy z soboty (6 czerwca) na niedzielę (7 czerwca) od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.