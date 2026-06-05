Upadek Bartosza Zmarzlika. Polak poza podium w Manchesterze

W turnieju wystartowali dwaj inni Polacy: Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Ten drugi zakończył starty na zasadniczej części zawodów i nie utrzymał drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej (spadł na czwarte).

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Dudkowi udało się w piątek awansować do tzw. wyścigu ostatniej szansy. Po starcie do niego był czwarty. Szybko zdołał minąć jednego rywala, ale dwóch następnych już nie i ostatecznie został sklasyfikowany na ósmym miejscu. Ze względu na kłopoty zdrowotne nie wystartował Dominik Kubera.

Zmarzlik efektownie rozpoczął zawody. Źle wyszedł spod taśmy trzeciego wyścigu, ale na dystansie nabrał szybkości. Jeszcze na ostatnim okrążeniu przed nim był Australijczyk Jack Holder, ale na ostatnim łuku Polak go minął i pierwszy zameldował się na mecie. Trzy punkty w pierwszej serii startów wywalczyli także Dudek i Woryna. Potem "Biało-Czerwoni" nie spisywali się już tak dobrze. Po drugiej serii pięć punktów mieli Dudek i Zmarzlik (znowu zepsuł start), a Woryna - nadal trzy.

Przed ostatnimi czterema wyścigami części zasadniczej turnieju obrońca tytułu miał 10 punktów (tyle samo co Australijczyk Jack Holder) i był bliski bezpośredniego awansu do finału. W 20. wyścigu był najlepszy i to on w fazie zasadniczej turnieju wywalczył najwięcej punktów.

Woryna, podobnie jak Dudek, który w pięciu startach zgromadził dziewięć punktów, także miał szansę, aby wziąć udział w biegu ostatniej szansy, jednak na ostatnim okrążeniu 18. biegu - będąc na drugim miejscu - upadł na tor wraz Duńczykiem Leonem Madsenem. Polak został uznany winnym tego wydarzenia i nie otrzymał nawet punktu.

Przed dwoma biegami ostatniej szansy i finałem zaczął padać deszcz. Turniej udało się jednak dokończyć bez problemu.

W Manchesterze oprócz Kubery, którego zastąpił Czech Jan Kvech, z powodów zdrowotnych nie pojechali też Brytyjczyk Daniel Bewley, za którego wystartował Duńczyk Anders Thomsen, oraz Fredrik Lindgren (zastąpiony Kaiem Huckenbeckiem).

Po raz pierwszy w tym sezonie, w piątek zawodnicy mogli zdobyć punkty do klasyfikacji generalnej w trakcie biegu sprinterskiego, który kończył kwalifikacje (odbyły się kilka godzin przed początkiem GP). Cztery punkty zdobył Holder, trzy - Robert Lambert (Wielka Brytania), dwa - Tom Brennan (Wielka Brytania), zaś jeden - Brady Kurtz (Australia).

O ile pozwolą warunki atmosferyczne, to kolejny turniej GP odbędzie się w sobotę, ponownie w Manchesterze.

Wyniki piątkowej Grand Prix Wielkiej Brytanii:

1. Max Fricke (Australia)

2. Brady Kurtz (Australia)

3. Jack Holder (Australia)

4. Bartosz Zmarzlik (Polska)

5. Robert Lambert (W. Brytania)

6. Michael Jepsen Jensen (Dania)

7. Anders Thomsen (Dania)

8. Patryk Dudek (Polska)

...

13. Kacper Woryna (Polska)

Klasyfikacja generalna:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 46 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 45

3. Jack Holder (Australia) 41

4. Kacper Woryna (Polska) 35

5. Robert Lambert (W. Brytania) 35

6. Max Fricke (Australia) 30

7. Leon Madsen (Dania) 29

8. Michael Jepsen Jensen (Dania) 27

9. Jason Doyle (Australia) 26

10. Patryk Dudek (Polska) 24

...

13. Dominik Kubera (Polska) 17

PAP