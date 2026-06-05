Polka wygrała w rankingowym turnieju

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Wiktoria Chołuj triumfowała w turnieju rankingowym United World Wrestling rozegranym w Ułan Bator (Mongolia). Reprezentantka Polski w zapasach kobiet w kategorii do 72 kg sięgnęła po złoty medal, prezentując bardzo wysoką formę i dominując nad rywalkami przez całe zawody.

Trzy zawodniczki na podium z medalami po zawodach zapaśniczych.
Foto: United World Wrestling / Kadir Caliskan
Wiktoria Chołuj ze złotym medalem po triumfie na turnieju

Polka rozpoczęła rywalizację od zwycięstwa nad Hinduską Harshitą 6:0. W kolejnych pojedynkach nie dała szans reprezentantkom Mongolii – Myagmarsuren Batsuren oraz Bolortungalag Zorigt, wygrywając oba starcia przed czasem 11:0.

 

W półfinale Chołuj pokonała kolejną gospodynię turnieju, Odgerel Erdene Ochir, zwyciężając przez przewagę techniczną 10:0. W finale ponownie zmierzyła się z Bolortungalag Zorigt i także tym razem była wyraźnie lepsza, wygrywając 12:2 i zdobywając złoty medal.

 

Dla Wiktorii Chołuj jest to kolejny wartościowy sukces na arenie międzynarodowej. Reprezentantka Polski potwierdziła przynależność do światowej czołówki kategorii 72 kg, kończąc turniej z imponującym bilansem pięciu zwycięstw i zaledwie dwóch straconych punktów.

 

Wyniki Wiktorii Chołuj (72 kg):

 

Harshita (Indie) – 6:0
Myagmarsuren Batsuren (Mongolia) – 11:0
Bolortungalag Zorigt (Mongolia) – 11:0
Odgerel Erdene Ochir (Mongolia) – 10:0
Bolortungalag Zorigt (Mongolia) – 12:2 (finał)

Informacja prasowa
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