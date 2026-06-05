Polka wygrała w rankingowym turnieju

Polka rozpoczęła rywalizację od zwycięstwa nad Hinduską Harshitą 6:0. W kolejnych pojedynkach nie dała szans reprezentantkom Mongolii – Myagmarsuren Batsuren oraz Bolortungalag Zorigt, wygrywając oba starcia przed czasem 11:0.

W półfinale Chołuj pokonała kolejną gospodynię turnieju, Odgerel Erdene Ochir, zwyciężając przez przewagę techniczną 10:0. W finale ponownie zmierzyła się z Bolortungalag Zorigt i także tym razem była wyraźnie lepsza, wygrywając 12:2 i zdobywając złoty medal.

Dla Wiktorii Chołuj jest to kolejny wartościowy sukces na arenie międzynarodowej. Reprezentantka Polski potwierdziła przynależność do światowej czołówki kategorii 72 kg, kończąc turniej z imponującym bilansem pięciu zwycięstw i zaledwie dwóch straconych punktów.

Wyniki Wiktorii Chołuj (72 kg):

Harshita (Indie) – 6:0

Myagmarsuren Batsuren (Mongolia) – 11:0

Bolortungalag Zorigt (Mongolia) – 11:0

Odgerel Erdene Ochir (Mongolia) – 10:0

Bolortungalag Zorigt (Mongolia) – 12:2 (finał)

Informacja prasowa