W VNL 2026 startuje osiemnaście drużyn. W każdym z turniejów zagra więc po sześć zespołów, a każdy z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania, w których powalczy o pierwsze punkty w tej imprezie. W fazie interkontynentalnej drużyny będą rywalizowały o awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Makau.

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Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 3 do 7 czerwca w trzech miastach.

Reprezentacja Polski pierwsze spotkania w tej edycji rozegra w Chinach.

Polska - Chiny. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz siatkarek Polska - Chiny zostanie rozegrany w niedzielę 7 czerwca. Godzina spotkania Polska - Chiny siatkarek to 13.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport