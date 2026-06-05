Polska - Chiny. Kiedy mecz? O której godzinie?
Polska - Chiny, czyli czas na kolejne spotkanie Ligi Narodów siatkarek. Kiedy mecz Polska - Chiny? O której godzinie grają polskie siatkarki?
W VNL 2026 startuje osiemnaście drużyn. W każdym z turniejów zagra więc po sześć zespołów, a każdy z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania, w których powalczy o pierwsze punkty w tej imprezie. W fazie interkontynentalnej drużyny będą rywalizowały o awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Makau.
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Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 3 do 7 czerwca w trzech miastach.
Reprezentacja Polski pierwsze spotkania w tej edycji rozegra w Chinach.
Polska - Chiny. Kiedy mecz? O której godzinie?
Mecz siatkarek Polska - Chiny zostanie rozegrany w niedzielę 7 czerwca. Godzina spotkania Polska - Chiny siatkarek to 13.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl