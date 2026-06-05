Polska - Serbia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Drużyna trenera Stefano Lavariniego odniosła trzecie zwycięstwo w rozgrywkach po pokonaniu 3:2 Belgii oraz 3:0 reprezentacji Czech. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów zmierzą się w niedzielę z Chinkami.

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Najwięcej punktów: Julia Szczurowska (35), Julita Piasecka (17), Anna Obiała (10) – Polska; Aleksandra Uzelac (25), Maja Aleksic (16), Anja Zubic (10) – Serbia. Polki miały przewagę w ataku (punkty 73-52, skuteczność 46%-38%), serbskie siatkarki wyraźnie lepsze w bloku (10-20), lepiej punktowały zagrywką (4-6) i popełniły mniej błędów.

Skrót meczu siatkarek Polska - Serbia:





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Polska – Serbia 3:2 (17:25, 25:19, 25:18, 22:25, 17:15)

Polska: Julia Szczurowska, Maja Koput, Julita Piasecka, Martyna Łukasik, Anna Obiała, Alicja Grabka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Monika Lampkowska, Katarzyna Wenerska, Oliwia Sieradzka, Justyna Łysiak, Natalia Kecher. Trener: Stefano Lavarini.

Serbia: Hena Kurtagic, Vanja Ivanovic, Anja Zubic, Sladana Mirković, Aleksandra Uzelac, Maja Aleksic – Bojana Gocanin (libero) oraz Rada Perovic, Nada Antonovic, Minja Osmajic, Branka Tica. Trener: Zoran Terzić.

Sędziowie: Ozan Cagi Sarikaya (Turcja) – Andrea Puecher (Włochy).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport