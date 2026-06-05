Polski tenisista w półfinale turnieju ATP! Wystarczyły dwa sety

Tenis

Kamil Majchrzak awansował do półfinału turnieju ATP Challenger Tour. Polak pokonał w dwóch setach Japończyka Sho Shimabukuro. Jego kolejnym rywalem będzie Fin Otto Virtanen.

Tenisista Kamil Majchrzak wykonuje zamach rakietą na korcie trawiastym.
fot. PAP/IMAGO
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. Polak, jako turniejowa "2", przystąpił do imprezy rangi ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a oraz Brytyjczyka Felixa Gilla, meldując się w najlepszej ósemce.

 

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Przeciwnikiem Majchrzaka w ćwierćfinale był rozstawiony z "6" Japończyk Sho Shimabukuro. Nasz rodak znakomicie otworzył spotkanie, przełamując już w premierowym gemie. Rywal zniwelował jednak różnicę, wyrównując na 3:3.

 

Dalej obyło się bez breaków. O losach pierwszej partii zadecydował tie-break. Ten był wyrównany. Przy stanie 6:5 i własnym serwisie Shimabukuro miał piłkę setową. Majchrzak odrobił jednak stratę, a później triumfował 8:6.

 

Reprezentant Polski poszedł za ciosem w drugiej odsłonie. Błyskawicznie odskoczył na 4:0 z dwoma przełamaniami. Shimabukuro zdołał odrobić tylko jedno. Majchrzak zwyciężył 6:3, meldując się w najlepszej czwórce turnieju w Birmingham.

 

Przeciwnikiem Polaka w półfinale będzie Fin Otto Virtanen.

 

Kamil Majchrzak - Sho Shimabukuro 7:6(6), 6:3

jc, Polsat Sport
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