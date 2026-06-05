Radwański skomentował sukces Mai Chwalińskiej. "To szokująca sprawa! Teraz Bitwa nad Niemnem"

Michał Białoński, Polsat Sport: Wielka sprawa dla polskiego tenisa! Maja Chwalińska pierwszą zawodniczką w erze open, która w roli kwalifikantki przebiła się do finału Rolanda Garrosa. Jak pan to ocenia?



Piotr Robert Radwański, ojciec oraz trener Agnieszki i Urszuli Radwańskich: Niesamowita, wręcz szokująca sprawa! Po ciężkich eliminacjach Maja przebiła się do głównej drabinki, a teraz do finału. Ja na własne oczy nigdy czegoś takiego nie widziałem w Paryżu. W 2021 r. w roli kwalifikantki udało się wygrać turniej wielkoszlemowy Emmie Raducanu, ale to było podczas US Open. Sukces Mai to jednak zupełnie co innego, mamy tutaj osobiste konotacje.



Podkreślę jeszcze jedną rzecz: Maja czekała na to ponad pięć lat. Już przed covidem wiedziała, że dobrze gra. Później miała mały kryzys, ale przeszła go, poradziła sobie z nim. Okazało się, że jednak czas goi rany. Jej przykład jest bardzo dobry dla innych zawodników. W życiu to nie jest tak, że jak nie wygram w wieku 18 lat, to znaczy, że koniec kariery, trzeba iść w inną stronę, zająć się sprzedażą frytek na Rynku Głównym czy na Kleparzu. Nie, to nieprawda! Trzeba konsekwentnie iść swoją drogą, być człowiekiem ambitnym. I Maja – pomimo kryzysu i dużych przeciwności losu, przeszła tę drogę cierniową. My ją znamy.

ZOBACZ TAKŻE: Od Paryża do... Paryża. Zobacz wyjątkową rozmowę z Mają Chwalińską z 2017 roku



Rodzina Radwańskich przerabiała ją nieraz?



To prawda, nawet do tej pory cierpię, jestem po drugiej operacji, ale to nie o mnie chodzi. Najważniejsze, że Maja, w wieku średnim na sportowca, ma 24 lata, nagle zdobyła to, o czym się marzy całe życie! Generalnie najważniejszy jest ten następny mecz. Ja bym to porównał do kampanii 1920 r. Na razie Maja obroniła Warszawę.



Chodzi panu o słynną Bitwę Warszawską, czyli Cud nad Wisłą?



Oczywiście, ale teraz pora na drugą bitwę, tak jak ta, która w 1920 r. rozegrała się nad Niemnem, nie wiem, czy nawet nie ważniejsza, bo przesądziła o zwycięstwie Polski. Swoją bitwę nad Niemnem Maja rozegra w finale.



Z Mirrą Andriejewą. Chwalińska i tym razem nie będzie faworytką.



Ale moim zdaniem ma szanse, wielkie szanse. Decydować będą kwestie psychologiczne. Od strony fizycznej już obie tenisistki są przemęczone. Przecież Andriejewa też nie jest ze stali, ale licząc z kwalifikacjami, Maja już tyle meczów wygrała w Paryżu, jakby przebiegła trzy maratony! Chwała jej za to! Gratulacje też dla całej jej ekipy. Widać, że to wspólna praca wielu ludzi. Widać, że dobrym ruchem było wzięcie trenera od przygotowania ogólnego.



W tej kwestii pomagał ostatnio Mai Maciej Ryszczuk.



I bardzo dobrze, ale dobrą pracę wykonują też czescy trenerzy.



Jaroslav Machovsky i Petr Hajek.



Widać, że w przygotowaniach fizycznych ktoś dokręcił śrubę ociupinkę i to teraz procentuje. Chwała sztabowi i samej Mai. Brawa należą się też sponsorowi głównemu, generalnie bardzo dobrze działa jej klub BKT Advantage Bielsko-Biała. Bielsko staje się polskim centrum tenisowym, chociaż marzy mi się, aby było ono w Krakowie, ale na razie Bielsko nas przeskoczyło.



Nie wiem czy się pan zgodzi, ale tenis Chwalińskiej ma bardzo dużo wspólnych cech z tym, co prezentowała pana córka Agnieszka. Dropszoty, arytmia, zagrania przeciw nogom rywalek, zmiany kierunków.



Bez względu na to, czy Maja to pamięta czy nie, ona musiała oglądać mecze "Isi". Gwarantuję, nie da się tego przeskoczyć. Ona musiała to oglądać.



Gdy "Isia" wywalczyła finał Wimbledonu, Chwalińska miała 11 lat.

Owszem, w tle jest też Halep i wiele innych zawodniczek, ale Maja gra w stylu zawodniczek drobnych, bo sama się do nich zalicza, więc gra podobnie jak "Isia". I świetnie jej idzie! To tak ma wyglądać. Przecież ona nie może naparzać piłką na siłę, bo to nigdy nie będzie jej atutem. Dlatego gra w stylu Agnieszki, co mnie niezwykle cieszy. Tym bardziej że niektórzy eksperci ogłaszali już, że nastąpił koniec filigranowych zawodniczek, bo tenis idzie w kierunku siłowym i w męskim, to najlepiej trzeba mieć dwa metry wzrostu. No nieprawda. Cały czas trzeba umieć grać. Tenis to jest gra, proszę państwa. Jeśli ktoś umie grać, to może mieć 164 cm i będzie w finale French Open.



Maja dowodzi piękna tenisa. Przecież 11 maja skreczowała w meczu z Federicą Urgesi, podczas challengera w Parmie. Wróciła na kwalifikacje do Rolanda Garrosa i w ostatniej ich odsłonie miała ciężką przeprawę z Holenderką Suzan Lamens. Turniej zaczęła od pokonania groźnej Chinki Zheng, później Belgijki Mertens. Stoczyła epicki bój z Sakkari, z którą straciła jedynego seta. Następnie przeszła jak burza przez pojedynki z Parry, Kalinską, ale wydawało się, że Sznajder, która przecież wyeliminowała Sabalenkę, będzie poza zasięgiem Mai. Tymczasem to Polka przebiła się do finału! Andriejewa może być jeszcze trudniejszą rywalką?



Nie chcę nic wróżyć. Tenis Andriejewej mi się podoba, ona wnosi świeżość na korty. Młoda gniewna. Ale Maja radzi sobie rewelacyjnie, prezentując cwaniacki tenis, rzekłbym wręcz wyrachowany. Co istotne, poparty dobrym przygotowaniem fizycznym. Co prawda, Maja jest obandażowana, ale tenis to jest spryt. Nie można też przeintelektualizować w gruncie rzeczy prostej dyscypliny, w której zadanie jest proste: trzeba przerzucić więcej dobrych piłek na drugą stronę siatki. Jeżeli będziemy szli w górnolotne analizy, to zamkniemy się w błędnym kole. Czeka nas pojedynek dwóch dziewczyn, mam nadzieję, że efekt dla Polski będzie równie radosny jak po Bitwie nad Niemnem, która nastąpiła po obronieniu Warszawy.



Czy atutem Mai może być ponownie jej leworęczność?



Akurat tego nie brałbym pod uwagę na tym poziomie. Podejrzewam, że Andriejewa dostała już sześciu sparingpartnerów leworęcznych, żeby się do takiej gry przyzwyczaić. Żadna z tenisistek nie będzie miała tajemnic przed drugą stroną. Maja w Paryżu rozegrała już dziewięć meczów, każdy wie, co umie. To będzie starcie raczej jawne, a nie tajemnicze.