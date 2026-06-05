Roman Kosecki ocenia mecze reprezentacji Polski. "Gdzie oni są?"

Piłka nożna

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa mecze towarzyskie. Biało-Czerwoni przegrali z Ukrainą i zremisowali z Nigerią. W najnowszym wydaniu programu "Kosa na Kosę" Roman i Jakub Koseccy ocenili kadrowiczów za spotkanie z Afrykańczykami.

Roman Kosecki udziela wywiadu w programie Kosa na Kosę.
fot. Polsat Sport
Roman Kosecki ocenił grę reprezentacji Polski

Majowo-czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski nie należało do najlepszych w wykonaniu naszej kadry. Biało-Czerwoni przegrali 0:2 z Ukrainą i zremisowali 2:2 z Nigerią po golu w ostatniej akcji.

 

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Mimo to Roman i Jakub Koseccy w najnowszym odcinku "Kosa na Kosę" starali doszukiwać się pozytywów.

 

- Bardzo podobał mi się debiut Kacpra Potulskiego. Był najlepszy - stwierdził starszy z dwójki.

 

Były piłkarz m.in. Atletico Madryt zwrócił jednak uwagę na to, czego brakowało.

 

- Bramki strzelali obrońcy. Gdzie są nasi napastnicy? Świderski i Lewandowski mieli swoje szanse, a nie trafili. Gdzie gra ofensywna? - pytał retorycznie.

 

 

Z ciekawej perspektywy na wszystko patrzył Jakub Kosecki.

 

- Dużo zawodników chciałoby spędzić ten czas z rodziną. Nie chciałem nikomu dawać słabych not - przyznał.

 

- Ale jeśli miałbym wybrać najgorszego, to byłby to Kacper Kozłowski. Sprokurowany karny, złe podania, słabe wejście w mecz - dodał.

 

Kto był najlepszy zdaniem młodszego z Koseckich?

 

- Przemysław Wiśniewski. Szybki i solidny w rozegraniu. Piękna bramka na 2:2 z Nigerią - ocenił.

 

 

Koseccy całościowo podsumowali także zgrupowanie Polaków.

 

- Forma wakacyjna - skwitowali.

 

Całość programu w załączonym materiale wideo.

 

 

 

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