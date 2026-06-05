Roman Kosecki ocenia mecze reprezentacji Polski. "Gdzie oni są?"
Reprezentacja Polski ma za sobą dwa mecze towarzyskie. Biało-Czerwoni przegrali z Ukrainą i zremisowali z Nigerią. W najnowszym wydaniu programu "Kosa na Kosę" Roman i Jakub Koseccy ocenili kadrowiczów za spotkanie z Afrykańczykami.
Majowo-czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski nie należało do najlepszych w wykonaniu naszej kadry. Biało-Czerwoni przegrali 0:2 z Ukrainą i zremisowali 2:2 z Nigerią po golu w ostatniej akcji.
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Mimo to Roman i Jakub Koseccy w najnowszym odcinku "Kosa na Kosę" starali doszukiwać się pozytywów.
- Bardzo podobał mi się debiut Kacpra Potulskiego. Był najlepszy - stwierdził starszy z dwójki.
Były piłkarz m.in. Atletico Madryt zwrócił jednak uwagę na to, czego brakowało.
- Bramki strzelali obrońcy. Gdzie są nasi napastnicy? Świderski i Lewandowski mieli swoje szanse, a nie trafili. Gdzie gra ofensywna? - pytał retorycznie.
Z ciekawej perspektywy na wszystko patrzył Jakub Kosecki.
- Dużo zawodników chciałoby spędzić ten czas z rodziną. Nie chciałem nikomu dawać słabych not - przyznał.
- Ale jeśli miałbym wybrać najgorszego, to byłby to Kacper Kozłowski. Sprokurowany karny, złe podania, słabe wejście w mecz - dodał.
Kto był najlepszy zdaniem młodszego z Koseckich?
- Przemysław Wiśniewski. Szybki i solidny w rozegraniu. Piękna bramka na 2:2 z Nigerią - ocenił.
Koseccy całościowo podsumowali także zgrupowanie Polaków.
- Forma wakacyjna - skwitowali.
Całość programu w załączonym materiale wideo.
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