Roman Kosecki ocenia mecze reprezentacji Polski. "Gdzie oni są?"

Majowo-czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski nie należało do najlepszych w wykonaniu naszej kadry. Biało-Czerwoni przegrali 0:2 z Ukrainą i zremisowali 2:2 z Nigerią po golu w ostatniej akcji.

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Mimo to Roman i Jakub Koseccy w najnowszym odcinku "Kosa na Kosę" starali doszukiwać się pozytywów.

- Bardzo podobał mi się debiut Kacpra Potulskiego. Był najlepszy - stwierdził starszy z dwójki.

Były piłkarz m.in. Atletico Madryt zwrócił jednak uwagę na to, czego brakowało.

- Bramki strzelali obrońcy. Gdzie są nasi napastnicy? Świderski i Lewandowski mieli swoje szanse, a nie trafili. Gdzie gra ofensywna? - pytał retorycznie.

Z ciekawej perspektywy na wszystko patrzył Jakub Kosecki.

- Dużo zawodników chciałoby spędzić ten czas z rodziną. Nie chciałem nikomu dawać słabych not - przyznał.

- Ale jeśli miałbym wybrać najgorszego, to byłby to Kacper Kozłowski. Sprokurowany karny, złe podania, słabe wejście w mecz - dodał.

Kto był najlepszy zdaniem młodszego z Koseckich?

- Przemysław Wiśniewski. Szybki i solidny w rozegraniu. Piękna bramka na 2:2 z Nigerią - ocenił.

Koseccy całościowo podsumowali także zgrupowanie Polaków.

- Forma wakacyjna - skwitowali.

Całość programu w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport