Roszada trenerska we Włoszech. Jest oficjalne ogłoszenie

Piłka nożna

Władze Sassuolo za porozumieniem stron rozwiązały kontrakt z trenerem Fabio Grosso - poinformował klub Serie A. Jak donoszą media, szkoleniowiec ma teraz pracować w Fiorentinie.

Portret trenera piłkarskiego Fabio Grosso w bluzie z herbem klubu.
Fot. PAP
Fabio Grosso

48-letni Grosso prowadził Sassuolo od lipca 2024 roku, kiedy zespół grał jeszcze w drugiej lidze. Były reprezentant Włoch poprowadził swoich podopiecznych do awansu do Serie A, w której w tym sezonie zajęli 11. miejsce.

 

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"Sassuolo osiągnęło porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktów trenera pierwszego zespołu Fabio Grosso i jego sztabu" - ogłosił klub.

 

Od kilku dni włoska prasa donosi o przejściu trenera do Fiorentiny, która pod wodzą Stefano Piolego, a następnie Paolo Vanolego, miała katastrofalny sezon, ale zapewniła sobie utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywek, zajmując 15. miejsce.

 

Po raz pierwszy w trenerskiej karierze Grosso, były zawodnik Palermo, Interu Mediolan i Juventusu Turyn, ma stanąć u steru jednego z największych klubów włoskiej ligi. Jego jedyne dotychczasowe doświadczenie w czołowym klubie - we francuskim Lyonie - trwało zaledwie trzy miesiące, od września do listopada 2023 roku. Został wówczas zwolniony po zaledwie siedmiu meczach.

PAP
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