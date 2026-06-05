Serena Williams wystąpi w kolejnym turnieju! Wielki powrót staje się faktem
Powrót Sereny Williams staje się faktem. W dniach 8-14 czerwca Amerykanka wystąpi w turnieju WTA w Londynie w deblu z Kanadyjką Victorią Mboko, natomiast teraz potwierdzono kolejny start legendarnej tenisistki. Mowa o Berlin Open (15-21 czerwca), gdzie Williams najprawdopodobniej weźmie udział w singlu. Na horyzoncie znajduje się też Wimbledon, jednak tam potrzebna jest "dzika karta".
Od kilku miesięcy spekulowano o powrocie do zawodowego tenisa Sereny Williams. Początkowo 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa dementowała takie plotki. Z czasem jednak wypowiadała się w tej sprawie coraz bardziej intrygująco.
ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz wprost o nowym trenerze. "Nie po to go zatrudniam"
Teraz natomiast wielki powrót Amerykanki staje się faktem. 44-latka wróci do gry podczas sezonu na kortach trawiastych. Już wcześniej bowiem wiadomo było, że w dniach 8-14 czerwca wystąpi w turnieju WTA 500 w Londynie, ale w deblu, w parze z Kanadyjką Victorią Mboko.
Potwierdzono również kolejny start Williams. Mowa o imprezie WTA 500 w Berlinie, która potrwa w dniach 15-21 czerwca. Amerykanka w stolicy Niemiec najprawdopodobniej weźmie już udział w singlowych zmaganiach.
Wiele wskazuje zatem na to, że Williams zobaczymy w tym roku także na kortach Wimbledonu. Siedmiokrotna mistrzyni tego turnieju powinna otrzymać "dziką kartę", która pozwoli jej znaleźć się w głównej drabince.
Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go. Początek turnieju już 29 czerwca.Przejdź na Polsatsport.pl