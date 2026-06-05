Siatkarz odchodzi z drużyny mistrza Polski! W Zawierciu pokazał swoją wartość

Jakub Czerwiński (rocznik 2001) gra na pozycji przyjmującego. W swej karierze reprezentował barwy klubów Womix NTS Trójka Nakło, SMS PZPS Spała, Trefl Gdańsk, Indykpol AZS Olsztyn i Mickiewicz Kluczbork. Do Trefla, gdzie grał w drużynach juniorskich, wrócił w 2022 roku i spędził w nim trzy kolejne sezony.

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W 2025 roku dołączył do Aluron CMC Warty Zawiercie. Z tą drużyną wywalczył mistrzostwo Polski, ale również medale Klubowych Mistrzostwach Świata i Ligi Mistrzów.

– To świetnie funkcjonujący klub, któremu niczego nie brakuje. Dla mnie na pewno to pierwsze mistrzostwo Polski będzie najmocniejszym wspomnieniem. Obojętnie nie można przejść także obok kibiców, bo to jaką atmosferę wprowadzali na hali było czymś niesamowitym. O trenerze Winiarskim to mogę tylko w samych superlatywach. Myślę, że cała drużyna mu ufała i wierzyła w system, który nam przedstawiał, a on potrafił nim świetnie zarządzać – powiedział Jakub Czerwiński.

O miejsce w wyjściowym składzie rywalizował z Aaronem Russellem i Bartoszem Kwolkiem, ale także z Patrykiem Łabą. W żółto-zielonych barwach zagrał łącznie w 25 spotkaniach: 15 w PlusLidze, 8 w Lidze Mistrzów oraz 2 w Klubowych Mistrzostwach Świata. Zdobył w tym czasie 57 punktów.

– O miejsce w pierwszym składzie musiał walczyć ze znacznie bardziej doświadczonymi kolegami. Jednak gdy w styczniu konieczne było zastąpienie kontuzjowanego Bartka Kwolka, to szybko pokazał swoją wartość i książkowo wywiązywał się ze swojego zadania, czym szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców – zaznaczył Kryspin Baran.

Czerwiński w swej karierze przez pięć sezonów grał w PlusLidze, a zadebiutował w niej w barwach Indykpolu AZS. Wystąpił łącznie w 89 meczach.

– Jest nadal bardzo młodym zawodnikiem i ważne są dla niego kolejne sety spędzone na boisku, dlatego po jednym sezonie spędzonym w Zawierciu przyszedł czas na rozstanie. Dziękujemy mu za cały wkład włożony w zdobycie przez nas historycznego mistrzostwa Polski – dodał prezes klubu z Zawiercia.

Polsat Sport, aluroncmc.pl