"To niedopuszczalne". Agassi zmiażdżył Sinnera po sensacyjnej porażce na Roland Garros

Przygoda Jannika Sinnera na paryskich kortach zakończyła się wcześniej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Włoch odpadł już w drugiej rundzie Roland Garros, przegrywając z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. Czterokrotny mistrz wielkoszlemowy był jednym z głównych faworytów do triumfu w turnieju. Również w meczu z Argentyńczykiem wszystko wskazywało na jego zwycięstwo. Sinner znakomicie rozpoczął spotkanie, wygrywając dwa pierwsze sety 6:3 i 6:2. Paryski upał pokrzyżował jednak jego plany. W trakcie trzeciej partii Włoch wyraźnie opadł z sił i ostatecznie przegrał ją 5:7. Później było już tylko gorzej. Zmęczony Sinner uległ w dwóch kolejnych setach 1:6 i 1:6, żegnając się z turniejem już na etapie drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Poprowadził Igę Świątek do wielkich tytułów. Teraz stoi za sukcesem Mai Chwalińskiej

Na antenie amerykańskiej stacji TNT Sports ośmiokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych Andre Agassi ostro skomentował problemy fizyczne Jannika Sinnera. Jego zdaniem zawodnik tej klasy nie powinien tracić sił po niespełna dwóch godzinach gry. Amerykanin stwierdził, że za porażkę w dużej mierze odpowiada sztab Włocha. Podważył sposób przygotowania Sinnera do spotkania, zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z nawodnieniem oraz radzeniem sobie z wysokimi temperaturami.

- W dzisiejszych czasach wszystko jest bardzo naukowo opracowane - przygotowanie, regeneracja. Jestem pewien, że ma cały sztab lekarzy i specjalistów. Ale jeśli powtarzasz to samo dwa razy i oczekujesz innego rezultatu, to właśnie z tym mam problem. Musi zidentyfikować źródło problemu. Być może będzie musiał sprowadzić kogoś nowego do zespołu. Musi istnieć jakiś problem związany z nawodnieniem - ocenił.

- Pamiętam, że kiedy jechałem do Australii i grałem mecze do trzech wygranych setów w upalnych warunkach, wypijałem od 12 do 24 litrów wody w ciągu 24 godzin po takim meczu. Do tego dochodziła odpowiednia proporcja węglowodanów do białka - cztery do jednego na korzyść węglowodanów. Ale trzeba tego bezwzględnie pilnować - dodał Agassi.

W turnieju Roland Garros pozostało już tylko dwóch Włochów – Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. Niestety dla nich, w piątek o godzinie 19:00 stoczą między sobą bratobójczy pojedynek o miejsce w finale. Na zwycięzcę tego spotkania będzie już czekał lepszy z pary Mensik – Zverev.

IB, Polsat Sport