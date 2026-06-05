Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej! Jedno słowo

Maja Chwalińska sprawiła w czwartek kolejną niespodziankę i pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4), 6:4. Tym samym już w sobotę zagra o tytuł. Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.

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Następnego dnia była liderka światowego rankingu Iga Świątek zareagowała na sukces przyjaciółki. Udostępniła w mediach społecznościowych post promujący finał z podpisem "Jazda". Dodała jeszcze dwie emotikony bicepsa oraz ognia.

Świątek czterokrotnie świętowała triumf w Roland Garros. W tegorocznej edycji przegrała jednak już w czwartej rundzie z Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

Jeśli Chwalińska pokona Mirrę Andriejewą i zdobędzie tytuł w Paryżu, to w rankingu WTA Race wyprzedzi Świątek. Już teraz zapewniła sobie awans na 21. miejsce w rankingu WTA. Zwycięstwo nad Rosjanką dałoby jej 14. lokatę.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca.

HP, Polsat Sport