Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej! Jedno słowo

Tenis

Iga Świątek skomentowała wielki sukces Mai Chwalińskiej, która po pokonaniu Diany Sznajder awansowała do finału Roland Garros. Była liderka światowego rankingu wsparła przyjaciółkę jednym słowem.

Dwie uśmiechnięte kobiety na tle wody.
fot. PAP
Iga Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej

Maja Chwalińska sprawiła w czwartek kolejną niespodziankę i pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4), 6:4. Tym samym już w sobotę zagra o tytuł. Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.

 

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Następnego dnia była liderka światowego rankingu Iga Świątek zareagowała na sukces przyjaciółki. Udostępniła w mediach społecznościowych post promujący finał z podpisem "Jazda". Dodała jeszcze dwie emotikony bicepsa oraz ognia.

 

Iga Świątek wspiera Maję Chwalińską przed finałem Roland Garros

Świątek czterokrotnie świętowała triumf w Roland Garros. W tegorocznej edycji przegrała jednak już w czwartej rundzie z Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

 

Jeśli Chwalińska pokona Mirrę Andriejewą i zdobędzie tytuł w Paryżu, to w rankingu WTA Race wyprzedzi Świątek. Już teraz zapewniła sobie awans na 21. miejsce w rankingu WTA. Zwycięstwo nad Rosjanką dałoby jej 14. lokatę.

 

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. 

HP, Polsat Sport
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Chwalińska vs Mirra Andriejewa. Maja zwyciężczynią Roland Garros?!
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