Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska? Co za widok!

Siatkówka

Reprezentacja Polski rozegrała trzy spotkania, jeśli chodzi o zmagania w Lidze Narodów siatkarek. Zobacz, jak na tym etapie zmagań wygląda tabela tych prestiżowych rozgrywek.

Drużyna reprezentacji Polski siatkarek pozująca do zdjęcia na parkiecie z napisem "NANJING CHINA".
fot. PAP
Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Trzy mecze, trzy zwycięstwa - to bilans reprezentacji Polski siatkarek w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-Czerwone ograły kolejny Belgię, Czechy i Serbię. 

 

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Po trzech meczach Polska ma na swoim koncie siedem punktów - z Belgią i Serbią podopieczne Stefano Lavariniego wygrały po tie-breakach, w związku z tym nie zdobyły kompletu punktów. Nie zmienia to jednak faktu, że polskie siatkarki są aktualnie liderkami tabeli.

 

W czwartym meczu Polska w niedzielę zmierzy się z Chinami.

 

Zobacz, jak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarek po trzech meczach rozegranych przez reprezentację Polski.

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Polskie siatkarki liderkami Ligi Narodów po zwycięstwach nad Belgią, Czechami i Serbią
BS, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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