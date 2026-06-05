Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska? Co za widok!

Trzy mecze, trzy zwycięstwa - to bilans reprezentacji Polski siatkarek w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-Czerwone ograły kolejny Belgię, Czechy i Serbię.

ZOBACZ TAKŻE: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy?

Po trzech meczach Polska ma na swoim koncie siedem punktów - z Belgią i Serbią podopieczne Stefano Lavariniego wygrały po tie-breakach, w związku z tym nie zdobyły kompletu punktów. Nie zmienia to jednak faktu, że polskie siatkarki są aktualnie liderkami tabeli.

W czwartym meczu Polska w niedzielę zmierzy się z Chinami.

Zobacz, jak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarek po trzech meczach rozegranych przez reprezentację Polski.

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

BS, Polsat Sport