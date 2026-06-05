Trionda otwiera nową erę. Najbardziej zaawansowana piłka w historii MŚ

Na tle poprzedniczek Triondę wyróżnia to, że jest zbudowana z zaledwie czterech elementów złączonych termicznie. Pierwszy raz piłka przygotowana na MŚ składa się z tak małej liczby kawałków.

Kolorystyka i symbole, jakie się na niej znajdują, inspirowane są ikonografią krajów gospodarzy: czerwień z liściem klonu symbolizuje Kanadę, zieleń z głową orła - Meksyk, a niebieski z pięcioramienną gwiazdą - Stany Zjednoczone.

Trionda jest naszpikowana technologią. Wmontowane w nią czujniki mają za zadanie pomóc sędziom VAR. Pod tym względem od pierwszych piłek dzieli ją przepaść.

ZOBACZ TAKŻE: Jego analizy nigdy się nie mylą. Wskazał, która drużyna wygra MŚ 2026

W 1930 roku grano skórzaną piłką, która była wypełniona dętką. Nie miała nazwy, podobnie jak wiele kolejnych. Dopiero w 1970 roku organizatorzy MŚ postanowili pozbawić ją anonimowości. Pojawiła się nazwa Telstar, a zszyta 32 szwami czarno-biała piłka stała się bardziej widoczna - za sprawą wymogów telewizji. Na mundialu w Niemczech w 1974 roku drużyny miały do dyspozycji dwie piłki - biało-czarnego Telstara i białą wersję Telstar Chile.

W 1978 roku w Argentynie nie mogło być innej piłki niż Tango. Była od poprzedniczek bardziej odporna na wodę, a jej wizualną oprawę stanowiło 20 trójkątów wpisanych w 12 kół. Tango Espana w 1982 roku - to zmodernizowany model piłki argentyńskiej, jednak jeszcze bardziej wodoodporny. Meksyk w 1986 roku dysponował piłką Azteca, ze względu na specyfikę geograficzną kraju, po raz pierwszy wyprodukowaną z tworzyw syntetycznych. Miała być bardziej przydatna do gry na znacznych wysokościach i jeszcze bardziej odporna na wodę.

W 1990 roku Włosi postawili na czarny poliuretan, nakładany warstwami. Questra to piłka, jaką grano w 1994 roku na stadionach USA, szybsza i podobno ułatwiająca kontrolę poczynań gracza. Cztery lata później syntetyczna pianka pozwoliła Francuzom na posługiwanie się wielokolorową piłką o oczywistej nazwie Tricolore. Podczas MŚ w Korei Płd. i Japonii spotkania rozgrywano Fevernovą, w porównaniu z poprzedniczką wzbogaconą w produkcji nowymi technologiami.

W 2006 roku w Niemczech przyszedł czas "ducha drużyny", czyli Teamgeist. To piłka, która po raz pierwszy została pozbawiona szwów, a organizatorzy mistrzostw chwalili się, że jest "najbardziej okrągłą piłką świata".

Kolorystyka piłki związana była z barwami reprezentacji Niemiec, zaś dodatkowy kolor złoty - na finał - odnosił się do 18-karatowego Pucharu Świata, o który walczą uczestnicy mundialu. Na piłce umieszczono elementy w kształcie śmigła i turbiny. Po raz pierwszy w historii zastosowano w niej nowatorską konfigurację 14, a nie ponad 30 paneli, co pozwoliło na uzyskanie niespotykanej wcześniej gładkości i idealnej kulistości piłki.

Cztery lata później uczestnicy MŚ kopali Jabulani. Składała się tylko z ośmiu "łatek", ale za to było na niej aż 11 kolorów, inspirowanych barwami RPA. Tyle wykorzystanych barw symbolizowało też skład futbolowej drużyny, ale także liczbę oficjalnych języków używanych w kraju-gospodarzu oraz afrykańskich społeczności zamieszkujących to państwo. "Jabulani" w języku Zulu oznacza "świętować, bawić się, celebrować".

W 2014 roku w centrum uwagi była Brazuca. Ważąca 437 gramów biała piłka posiadała kolorowy wzór, układający się tak, że przypominał popularne w Brazylii bransoletki życzeń (fita do Senhor do Bonfim da Bahia) oraz nawiązywał do energii prezentowanej przez mieszkańców tego kraju. Brazuca to termin używany w slangu, którym w żartobliwym tonie Brazylijczycy określają samych siebie.

W jej trwających ponad dwa i pół roku testach wzięło udział 600 zawodników i 30 drużyn z 10 krajów na trzech kontynentach. Prób takiej skali nie przeprowadzono przed żadnym wcześniejszym mundialem. By poprawić przyczepność, stabilność i aerodynamikę zdecydowano się "złożyć" ją zaledwie z sześciu paneli-łatek i zmieniono strukturę powierzchni.

Mundial w Rosji w 2018 roku to powrót Telstara. Piłka była biała, miała czarne plamy, logo turnieju i napisy "Official Match Ball" oraz "Russia 2018". Twórcy zapewniali, że przy jej produkcji zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne. Absolutną nowością był montaż czipa, z którym można "skomunikować się" za pomocą smartfona. Na ekranie wyświetlały się szczegółowe parametry.

W 2022 roku w Katarze piłka nazywała się Al Rihla, czyli po arabsku "podróż". Według FIFA w locie była szybsza niż jakakolwiek piłka wykorzystana w MŚ w przeszłości.

Nadchodzący mundial zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Nazwy piłek używanych w MŚ od 1970 roku:

1970, Meksyk - Telstar

1974, RFN - Telstar

1978, Argentyna - Tango

1982, Hiszpania - Tango

1986, Meksyk - Azteca

1990, Włochy - Etrusco Unico

1994, USA - Questra

1998, Francja - Tricolore

2002, Japonia/Korea Płd. - Fevernova

2006, Niemcy - Teamgeist

2010, RPA - Jabulani

2014, Brazylia - Brazuca

2018, Rosja - Telstar 18

2022, Katar - Al Rihla

2026, USA, Meksyk, Kanada - Trionda

PAP