Trzy godziny i koniec! Znamy pierwszego finalistę Roland Garros

Tenis

Alexander Zverev pokonał Jakuba Mensika w pierwszym półfinale Roland Garros 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Niemiec stanie zatem przed szansą na wygranie pierwszego Wielkiego Szlema.

Portret Alexandra Zvereva w akcji, w ciemnoniebieskiej koszulce i opasce na głowie, z wyrazem determinacji na twarzy.
fot. AFP
Alexander Zverev pokonał Jakuba Mensika

Jakub Mensik po nieudanym turnieju w Hamburgu bardzo dobrze rozpoczął zmagania w Roland Garros. W trzecim meczu pokonał faworyzowanego Alexa De Minaura, a potem potwierdził formę w rywalizacji z Andriejem Rublowem. W ćwierćfinale rozbił za to pogromcę Novaka Djokovicia i Caspera Ruuda Joao Fonsecę  6:4, 6:3, 7:6 (3).

 

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Czech zagrał o finał z rozstawionym z "dwójką" Alexandrem Zverevem. Ten, choć miał teoretycznie łatwiejszą drogę do półfinału, w pięciu meczach stracił tylko seta. 

 

Od początku piątkowe spotkanie było niezwykle wyrównane. Obaj pewnie utrzymywali własne podanie i długo trzeba było czekać na pierwszy break point.

 

Dopiero w ósmym gemie Niemiec stracił koncentrację i niewiele brakowało, by został przełamany. Mensik miał trzy okazje, by tego dokonać, ale Zverev uratował się i doprowadził do remisu 4:4. 

 

Czech nie mógł wstrzelić się z pierwszym serwisem, zanotował też trzy podwójne błędy. Rozstawiony z "dwójką" tenisista wykorzystał słabszy moment rywala i zanotował przełamanie. Po chwili przypieczętował triumf i wygrał 7:5.

 

Drugi set wyglądał inaczej. Już w trzecim gemie Zverev zanotował przełamanie. Był zmotywowany, skuteczny i bezwzględny. Mensik grał za to słabo, brakowało pierwszego podania. W siódmym gemie Niemiec zaliczył kolejne przełamanie i po dwóch setach było już 2:0.

 

Wydawało się, że Czech nie będzie już w stanie wrócić do gry. Okazało się jednak inaczej. Nie zamierzał się poddać i znacząco poprawił pierwsze podanie. W szóstym gemie niespodziewanie po raz pierwszy przełamał rywala i do końca seta nie oddał przewagi. 

 

Podrażniony Zverev świetnie zaczął czwartą odsłonę. Przede wszystkim bardzo dobrze trafiał pierwszym podaniem. Szybko zbudował sobie przewagę i prowadził 3:0. Miał również dwie szanse na kolejne przełamanie, ale Mensik się uratował. 

 

Radość była jednak krótka. Niemiec po raz kolejny pewnie obronił serwis i był już blisko zwycięstwa. Mimo to Mensik nie zdołał już zagrozić rywalowi i zakończył rywalizację w turnieju. Mecz trwał dokładnie trzy godziny.

 

Zverev po raz czwarty w karierze awansował do finału Wielkiego Szlema. Wciąż czeka jednak na zwycięstwo. Jego rywalem będzie zwycięzca drugiego półfinału Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli.

 

Alexander Zverev - Jakub Mensik 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

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