Udany start Polaków w Pradze
Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczyk.
Zwolińska zrehabilitowała się za słaby występ przed tygodniem w inauguracyjnych zawodach PŚ w Lublanie, gdzie zajęła odległe lokaty zarówno w K1, jak i C1. W stolicy Czech wygrała utytułowana Australijka Jessica Fox, do której Polka straciła 2,46 s. Trzecie miejsce zajęła Słowaczka Zuzana Pankova ze stratą 3,91.
W eliminacjach odpadły 18. Dominika Brzeska oraz 35. Hanna Danek.
W slalomie K1 mężczyzn zwyciężył reprezentant gospodarzy Jakub Krejci, wyprzedzając o 1,77 Brytyjczyka Josepha Clarke'a, o 3,66 Włocha Xabiera Ferrazziego oraz o 4,14 Polaczyka. W finale wystąpił także drugi przed tygodniem w Lublanie Michał Pasiut - zajął dziewiąte miejsce ze stratą 9,18 s.
W eliminacjach odpadł 23. Dariusz Popiela.
W sobotę odbędą się eliminacje i finały w slalomie C1. Na niedzielę zaplanowano cross.Przejdź na Polsatsport.pl