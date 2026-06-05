Odkryli tatuaż Chwalińskiej. "Zostawię to dla siebie"

Maja Chwalińska dokonała czegoś wielkiego i pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4), 6:4. Dzięki temu już w sobotę zagra o tytuł z Mirrą Andriejewą.

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Polka robi wielką furorę w stolicy Francji, więc nie ma co się dziwić, że mówią o niej praktycznie wszyscy. Serwis BBC dostrzegł coś niespodziewanego. "Jak niewielki tatuaż sensacyjnej finalistki Roland Garros nabrał wielkiego znaczenia podczas jej niezwykłego marszu do finału" - przekazano.

Dziennikarze zaznaczyli, że Chwalińska, po tym jak przeszła najtrudniejszy okres w życiu, odwiedziła studio tatuażu. Na lewej dłoni można zauważyć drobny napis "free", co w tłumaczeniu na polski oznacza "wolna".

Sama tenisistka nie chciała tego komentować podczas konferencji prasowej.

- Zachowam to dla siebie. Możecie sami dopowiedzieć sobie własne historie - powiedziała.

BBC uważa jednak, że za tym słowem kryje się "głębsze znaczenie". "Być może tatuaż odzwierciedla sposób, w jaki grała przez ostatnie trzy tygodnie - z wolnością i radością, które zachwyciły paryską publiczność" - czytamy.

Tamtejsi dziennikarze docenili styl Polki. "To niezwykle urozmaicony tenis, pełen rotacji, Chwalińska potrafi zaskakiwać rywalki lobami, skrótami i wysokimi piłkami, które wybijają je z rytmu. Jednocześnie potrafi też uderzać z dużą siłą, aby szybko kończyć wymiany" - podsumowano.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca.

HP, Polsat Sport