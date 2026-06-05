Ważna informacja z obozu beniaminka PlusLigi! To jeden z kluczowych siatkarzy

Grzegorz Pająk (rocznik 1987) do doświadczony polski rozgrywający. W swej dotychczasowej karierze reprezentował barwy klubów: MOW Orzeł Międzyrzec (2006–08), BBTS Bielsko-Biała (2008–09), Jastrzębski Węgiel (2009–11, srebrny medal mistrzostw Polski oraz Puchar Polski), francuski Martigues Volleyball (2011–12), Effector Kielce (2012–13), Indykpol AZS Olsztyn (2013–14), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2015–17, dwa tytuły mistrza kraju 2016, 2017, Puchar Polski 2017), Aluron Virtu Warta Zawiercie (2017–18), turecki Tokat Belediye Plevnespor (2018–19), Dynamo Moskwa (2019), MKS Będzin (2019–20), LUK Lublin (2020–22, awans do PlusLigi), Cuprum Lubin (2022–23) i ponownie Indykpol AZS Olsztyn (2023) oraz MKS Będzin (2023-25).

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W lipcu 2025 roku został siatkarzem GKS Katowice. Pełnił funkcję kapitana i był jednym z kluczowych zawodników drużyny. Rozegrał 38 spotkań i aż dziesięciokrotnie sięgał po statuetkę MVP, będąc najczęściej wyróżnianym zawodnikiem w PLS 1. Lidze. Co najważniejsze, przyczynił się do awansu klubu do PlusLigi.

W swej karierze Pająk rozegrał jedenaście sezonów i wystąpił łącznie w 251 meczach PlusLigi. W 2015 roku występował w reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Grał również trzy sezony na poziomie pierwszej ligi, a jego kluby wywalczyły awans do ekstraklasy (LUK, MKS i GKS).

Końcowa klasyfikacja pierwszej ligi siatkarzy:

PLS 1. Liga siatkarzy. Końcowa klasyfikacja Zobacz galerię

Wcześniej GKS Katowice poinformował, że z drużyną pożegnali się: przyjmujący Krzysztof Gibek i Mateusz Łysikowski, rozgrywający Piotr Fenoszyn, libero Kajetan Marek oraz środkowy Maciej Wóz. Kontrakty tych siatkarzy dobiegły końca i nie zostały przedłużone.

Polsat Sport, siatkowka.gkskatowice.eu