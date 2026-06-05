Znany siatkarz wziął ślub. Oto kim jest jego wybranka

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Igor Grobelny zmienił stan cywilny. W czwartek siatkarz ożenił się z tancerką Darią Sytą.

Mężczyzna i kobieta uśmiechają się do zdjęcia, kobieta pokazuje pierścionek zaręczynowy na dłoni.
fot. Instagram/IgorGrobelny
Siatkarz i tancerka znana z "Tańca z Gwiazdami" powiedzieli sobie sakramentalne tak

Grobelny spędził dwa poprzednie sezony w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Zanim przeniósł się do tego klubu, grał jednak w PGE Projekcie Warszawa. I to właśnie podczas pobytu w stolicy poznał swoją przyszłą żonę.

 

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Jak opowiadał w programie "Halo, tu Polsat", tancerka pojawiła się na trybunach w trakcie jednego ze spotkań Projetu. - Daria całkiem przypadkowo była na moim meczu i oznaczyła na Instagramie Projekt Warszawa, w którym wtedy grałem. Jakoś tam przez Instagram zobaczyłem, że Daria była na meczu i tak się zaczęło - wspominał.


W maju 2025 roku siatkarz oświadczył się wybrance. Nieco ponad rok później para pobrała się.


Ślub sportowca i tancerki znanej z programu "Taniec z Gwiazdami" odbył się w czwartek 4 czerwca w pałacu pod Warszawą.

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