Andriejewa zabrała głos przed finałem! Tak mówi o Chwalińskiej

Maja Chwalińska dokonała czegoś wielkiego i pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4), 6:4. Mimo to wydaje się, że w finale zadanie będzie jeszcze bardziej wymagające.

ZOBACZ TAKŻE: Idolka Chwalińskiej rozpływa się nad Polką! Oto, co powiedziała

Mirra Andriejewa podkreśliła, że po raz pierwszy będzie miała okazję rywalizować z Polką.

"Dla nas obu będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Nie znam dokładnie jej stylu gry, postaramy się przygotować do finału jak najlepiej" - przekazała, cytowana przez sports.ru.

Rosjanka doceniła polską tenisistkę za to, czego udało jej się osiągnąć.

"Pokazuje niesamowity tenis przez te dwa tygodnie, a właściwie przez trzy, bo przeszła przez kwalifikacje. Gra naprawdę imponująco" - podsumowała.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Początek zaplanowano na godz. 15.

HP, Polsat Sport