Andriejewa zabrała głos przed finałem! Tak mówi o Chwalińskiej
Maja Chwalińska już w sobotę zmierzy się w finale wielkoszlemowego Roland Garros z Mirrą Andriejewą. Rosjanka doceniła naszą tenisistkę i wyznała, jakiego spodziewa się meczu.
Maja Chwalińska dokonała czegoś wielkiego i pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4), 6:4. Mimo to wydaje się, że w finale zadanie będzie jeszcze bardziej wymagające.
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Mirra Andriejewa podkreśliła, że po raz pierwszy będzie miała okazję rywalizować z Polką.
"Dla nas obu będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Nie znam dokładnie jej stylu gry, postaramy się przygotować do finału jak najlepiej" - przekazała, cytowana przez sports.ru.
Rosjanka doceniła polską tenisistkę za to, czego udało jej się osiągnąć.
"Pokazuje niesamowity tenis przez te dwa tygodnie, a właściwie przez trzy, bo przeszła przez kwalifikacje. Gra naprawdę imponująco" - podsumowała.
Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Początek zaplanowano na godz. 15.Przejdź na Polsatsport.pl