Andriejewa zabrała głos przed finałem! Tak mówi o Chwalińskiej

Tenis

Maja Chwalińska już w sobotę zmierzy się w finale wielkoszlemowego Roland Garros z Mirrą Andriejewą. Rosjanka doceniła naszą tenisistkę i wyznała, jakiego spodziewa się meczu.

Zdjęcie przedstawia tenisistkę Maję Chwalińską biegnącą po korcie oraz zbliżenie na twarz Mirry Andriejewej.
fot. PAP, AFP
Maja Chwalińska zagra w finale Roland Garros z Mirrą Andriejewą

Maja Chwalińska dokonała czegoś wielkiego i pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4), 6:4. Mimo to wydaje się, że w finale zadanie będzie jeszcze bardziej wymagające.

 

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Mirra Andriejewa podkreśliła, że po raz pierwszy będzie miała okazję rywalizować z Polką.

 

"Dla nas obu będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Nie znam dokładnie jej stylu gry, postaramy się przygotować do finału jak najlepiej" - przekazała, cytowana przez sports.ru.

 

Rosjanka doceniła polską tenisistkę za to, czego udało jej się osiągnąć.

 

"Pokazuje niesamowity tenis przez te dwa tygodnie, a właściwie przez trzy, bo przeszła przez kwalifikacje. Gra naprawdę imponująco" - podsumowała.

 

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Początek zaplanowano na godz. 15.

HP, Polsat Sport
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