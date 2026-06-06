Bartosz Zmarzlik trzeci w Manchesterze. Polak stracił pozycję lidera

W piątek (5 czerwca) w trzecich zawodach cyklu w Manchesterze Zmarzlik niegroźnie upadł w finale, został wykluczony z powtórki i zajął czwarte miejsce. W turnieju, podobnie jak dzień wcześniej, wystartowali także Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Ze względu na kłopoty zdrowotne na Wyspach Brytyjskich nie ścigał się Dominik Kubera.

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Dudek zakończył zawody na fazie zasadniczej, a Woryna zajął trzecie miejsce w biegu ostatniej szansy. Ten pierwszy został sklasyfikowano na 12. pozycji, drugi na ósmej.

Po czterech seriach startów Zmarzlik miał osiem punktów, Woryna sześć, zaś Dudek - cztery. Broniący tytułu Zmarzlik w tym momencie był już pewny udziału w wyścigu ostatniej szansy (w 18. biegu był drugi). Dwaj pozostali musieli pokazać się z dobrej strony w ostatnim starcie w fazie zasadniczej turnieju, aby to wywalczyć. Bezpośredni awans do finału wywalczyli Michael Jepsen Jensen (Dania) i Kurtz.

Woryna w 17. wyścigu, po zaciętej walce z Janem Kvechem (Czechy), przyjechał do mety na drugim miejscu i przedłużył swoje szanse na występ w najważniejszym biegu turnieju. Z kolei Dudek w swoim ostatnim występie wywalczył tylko punkt.

Z dwóch "Biało-Czerwonych", którzy pozostali w zawodach po fazie zasadniczej, awansować do grona czterech najlepszych żużlowców udało się tylko Zmarzlikowi.

W finałowym wyścigu Polak ze startu wyszedł jako drugi. Potem krótko prowadził, ale ostatecznie przyjechał na metę trzeci.

Kolejny turniej GP odbędzie 20 czerwca we Wrocławiu

Wyniki sobotniej Grand Prix Wielkiej Brytanii:

1. Brady Kurtz (Australia)

2. Michael Jepsen Jensen (Dania)

3. Bartosz Zmarzlik (Polska)

4. Jack Holder (Australia)

5. Max Fricke (Australia)

6. Jason Doyle (Australia)

7. Jan Kvech (Czechy)

8. Kacper Woryna (Polska)

...

12. Patryk Dudek (Polska)

Klasyfikacja generalna:

1. Brady Kurtz (Australia) 65 pkt

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 62

3. Jack Holder (Australia) 55

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 45

5. Kacper Woryna (Polska) 44

6. Max Fricke (Australia) 42

7. Robert Lambert (W. Brytania) 42

8. Jason Doyle (Australia) 37

9. Leon Madsen (Dania) 35

10. Patryk Dudek (Polska) 29

...

15. Dominik Kubera (Polska) 17

PAP