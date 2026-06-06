Cafe Futbol po meczach z Ukrainą i Nigerią. Gdzie obejrzeć?

Na przełomie maja i czerwca reprezentacja Polski rozegrała dwa spotkania, z drużynami, które podobnie jak i my nie awansowały na mistrzostwa świata 2026. Najpierw we Wrocławiu spotkaliśmy się z Ukrainą. Nie był to najlepszy mecz w wykonaniu piłkarzy Jana Urbana. Przegraliśmy z naszymi wschodnimi sąsiadami 0:2.

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Kilka dni później na PGE Narodowym Biało-Czerwoni zmierzyli się z Nigerią. Dwukrotnie musieliśmy gonić wynik i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Najpierw swojego pierwszego gola w kadrze strzelił Kacper Potulski, a w doliczonym czasie gry fenomenalne trafienie zanotował Przemysław Wiśniewski.

Podczas tego zgrupowania selekcjoner dał szanse kilku debiutantom. Przypomnijmy, że były to ostatnie spotkania naszej kadry przed jesiennymi meczami Ligi Narodów.

W Cafe Futbol Bożydar Iwanow będzie gościł Macieja Żurawskiego, Przemysława Pawlaka, Tomasza Hajtę i Romana Koseckiego. Eksperci przeanalizują towarzyskie mecze Polaków.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport