Co za słowa Chwalińskiej po finale French Open! "Dałam z siebie wszystko, przepraszam"

Dla Polki był to pierwszy w karierze mecz o tytuł w turnieju wielkoszlemowym. Mimo porażki, dzięki świetnej dyspozycji awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA, co oznacza skok aż o 93 lokaty względem jej notowań sprzed rozpoczęcia zawodów.

- Przede wszystkim gratulacje dla Mirry (Andriejewej dop. red.). Jesteś bardzo utalentowaną tenisistką, wielkie brawa dla ciebie. Życzę ci wszystkiego najlepszego w przyszłości - powiedziała Chwalińska.

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Zawodniczka pochodząca z Dąbrowy Górniczej spisywała się fantastycznie podczas całego turnieju w Paryżu. Przed French Open jej najlepszym rezultatem w turniejach wielkoszlemowych była druga runda Wimbledonu. Tym razem jednak nie dość, że przedarła się do głównej drabinki przez kwalifikacje, to w drodze do finału pokonała kolejno: Qinwen Zheng, Marię Sakkari, Annę Kalinską oraz Dianę Sznajder.

- Dziękuję wszystkim, którzy sprawiają, że ten turniej jest wyjątkowy. Podziękowania dla Francuskiej Federacji Tenisowej, jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę tu być. Musicie mi wybaczyć, mam teraz bardzo dużo myśli w głowie... Dziękuję wszystkim, całej mojej rodzinie, przyjaciołom. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie i pracujecie ze mną każdego dnia. Będę starała się każdego dnia robić to, co potrafię najlepiej - zaznaczyła Polka.

Zaraz po tych słowach z trybun rozległo się gromkie "Dziękujemy!", zainicjowane przez polskich kibiców.

Dodatkowo za dotarcie do finału French Open Chwalińska zarobiła 1 400 000 euro.

- Chciałabym podziękować też wszystkim kibicom, którzy przez te trzy tygodnie przychodzili na moje mecze. Jestem wam ogromnie wdzięczna. Szkoda, że nie zobaczyliście dzisiaj lepszego widowiska. Dałam z siebie wszystko, przepraszam, ale Mirra była dziś po prostu lepsza. Na pewno nie zapomnę tych trzech tygodni. Paryż już na zawsze zostanie w moim sercu - zakończyła 24-latka.

ŁO, Polsat Sport