Czas na Belmont Stakes. Wielki finał amerykańskiej Potrójnej Korony na antenach Polsatu Sport

Rozgrywana od 1867 roku Belmont Stakes to najstarsza i - zazwyczaj - najdłuższa (2,41 km) gonitwa, wchodząca w skład Potrójnej Korony w USA. Od trzech lat, ze względu na to, że Belmont Park w Nowym Jorku jest remontowany, odbywa się ona jednak na skróconym dystansie 2,012 metrów na torze Saratoga. Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul potwierdziła, że taka sytuacja będzie miała miejsce już po raz ostatni, gdyż ponowne otwarcie Belmont Park planowane jest na jesień 2026 roku. W puli nagród będą 2 miliony dolarów.

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I choć od dłuższego czasu wiadomo, że w tym roku nie będziemy mieli trójkoronowanego konia (Golden Tempo, sensacyjny zwycięzca Kentucky Derby, nie został zgłoszony do Preakness Stakes), emocji z całą pewnością nie zabraknie. Kibice liczą na pasjonujący rewanż pomiędzy Golden Tempo a Renegade, będący jednocześnie... rywalizacją braci! Triumfator Kentucky Derby będzie bowiem dosiadany przez Jose Ortiza, zaś Renegade, zwycięzca Arkansas Derby 2026 i faworyt Belmont Stakes, przez jego starszego brata, Irada Ortiza. Stawka będzie jednak wyrównana, gdyż w walkę o pierwsze miejsce może się włączyć również Chief Wallabee pod Juniorem Alvarado, a nie bez szans pozostają też choćby Commandment pod Johnem Velazquezem i Emerging Market, dosiadany przez Flaviena Prata.

Rekordzistą Belmont Stakes, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i liczbę długości przewagi, jest legendarny Secretariat, który w 1973 roku pokonał tę gonitwę w 2:24.00 min, wyprzedzając drugiego w stawce konia o... 31 długości!

Transmisję Belmot Stakes 2026 będzie można obejrzeć w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu od godziny 24.00 w Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go. Wyścigi konne w Stanach Zjednoczonych są niezwykle widowiskowe, zatem - mimo późnej pory - warto poczekać i śledzić tę gonitwę na sportowych antenach Polsatu!

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport