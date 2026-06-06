Wielgosz pobiegnie w bardzo silnej stawce. Wśród jej rywalek będzie mistrzyni olimpijska z Paryża, rewelacyjna Brytyjka Keely Hodgkinson.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści ws. Bukowieckiej. Nagle się wycofała

Trudne zadanie czeka też młodzieżowego mistrza Europy Megiera. Faworytem biegu na 3000 m z przeszkodami mężczyzn będzie dwukrotny mistrz olimpijski Marokańczyk Soufiane El Bakkali. Zdecydowana większość rywali Polaka ma jednak znacznie lepsze rekordy życiowe od niego.

Kinga Królik w bardzo mocnej stawce pobiegnie także na dystansie 3000 m z przeszkodami. O zwycięstwo rywalizować powinny legitymujące się rekordami życiowymi poniżej 9 minut Tunezyjka Marwa Bouzayani, a także reprezentująca Francję Alice Finot. Bieg jako nadająca tempo poprowadzi Agnieszka Chorzępa. Taką samą rolę będą wykonywali w biegach na 800 m Julia Jaguścik i Patryk Sieradzki.

W niedzielnym zawodach przed własną publicznością zaprezentuje się rekordzista świata Duplantis. W tym sezonie najlepszy wynik szwedzkiego geniusza tyczki to 6,12.

W pchnięciu kulą pań dojdzie do pojedynku liderki i wiceliderki światowego rankingu - Holenderki Jessici Schilder i Amerykanki Chase Jackson.

W biegu na 100 m wystartuje mistrzyni świata z Tokio Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden.

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek w niedzielę 7 czerwca o godzinie 17:00.