Droga Mai Chwalińskiej do największego sukcesu w karierze. Nikt na to nie stawiał!
Maja Chwalińska zanotowała największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026. Zobacz drogę polskiej tenisistki do decydującego meczu French Open - od kwalifikacji aż do wielkiego finału.
Sukces Chwalińskiej to jedna z największych sensacji w tenisie w ostatnich latach.
ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądają mecz Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)
Dość powiedzieć, że Polka, żeby wystąpić w głównej drabince, musiała przejść przez kwalifikacje.
W decydującym meczu 19-letnia Andriejewa okazała się górą, triumfując w dwóch setach i wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze.
Kwalifikacje do Roland Garros 2026:
Maja Chwalińska vs Alice Rame
Maja Chwalińska vs Carole Monnet
Maja Chwalińska vs Suzan Lamens
I runda:
Maja Chwalińska vs Qinwen Zheng
II runda:
Maja Chwalińska vs Elise Mertens
III runda:
Maja Chwalińska vs Maria Sakkari
IV runda:
Maja Chwalińska vs Diane Parry
Ćwierćfinał:
Maja Chwalińska vs Anna Kalinska
Półfinał:
Maja Chwalińska vs Diana Sznajder
Finał:
Maja Chwalińska vs Mirra Andriejewa