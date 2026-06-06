Droga Mai Chwalińskiej do największego sukcesu w karierze. Nikt na to nie stawiał!

Sukces Chwalińskiej to jedna z największych sensacji w tenisie w ostatnich latach.

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Dość powiedzieć, że Polka, żeby wystąpić w głównej drabince, musiała przejść przez kwalifikacje.

W decydującym meczu 19-letnia Andriejewa okazała się górą, triumfując w dwóch setach i wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze.

Kwalifikacje do Roland Garros 2026:

Maja Chwalińska vs Alice Rame



Maja Chwalińska vs Carole Monnet



Maja Chwalińska vs Suzan Lamens



I runda:

Maja Chwalińska vs Qinwen Zheng



II runda:

Maja Chwalińska vs Elise Mertens



III runda:

Maja Chwalińska vs Maria Sakkari



IV runda:

Maja Chwalińska vs Diane Parry



Ćwierćfinał:

Maja Chwalińska vs Anna Kalinska



Półfinał:

Maja Chwalińska vs Diana Sznajder



Finał:



Maja Chwalińska vs Mirra Andriejewa

BS, Polsat Sport