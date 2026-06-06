Droga Mai Chwalińskiej do największego sukcesu w karierze. Nikt na to nie stawiał!

Tenis

Maja Chwalińska zanotowała największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026. Zobacz drogę polskiej tenisistki do decydującego meczu French Open - od kwalifikacji aż do wielkiego finału.

Maja Chwalińska z plecakiem na ramieniu i uśmiechem na twarzy, obok niej chłopiec.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Sukces Chwalińskiej to jedna z największych sensacji w tenisie w ostatnich latach.

 

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Dość powiedzieć, że Polka, żeby wystąpić w głównej drabince, musiała przejść przez kwalifikacje.

 

W decydującym meczu 19-letnia Andriejewa okazała się górą, triumfując w dwóch setach i wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze.

 

Kwalifikacje do Roland Garros 2026:

 

Maja Chwalińska vs Alice Rame

Maja Chwalińska vs Carole Monnet

Maja Chwalińska vs Suzan Lamens

I runda:

 

Maja Chwalińska vs Qinwen Zheng

II runda:

 

Maja Chwalińska vs Elise Mertens

III runda:

 

Maja Chwalińska vs Maria Sakkari

IV runda:

 

Maja Chwalińska vs Diane Parry

Ćwierćfinał:

 

Maja Chwalińska vs Anna Kalinska

Półfinał:

 

Maja Chwalińska vs Diana Sznajder

Finał:

Maja Chwalińska vs Mirra Andriejewa

BS, Polsat Sport
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MAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENIS
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