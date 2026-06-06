Finał baraży rozstrzygnięty! Poznaliśmy ostatniego beniaminka Betclic 1. Ligi

Podbeskidzie w półfinale baraży pokonało, również przed własną publicznością, Śląsk II Wrocław 2:1, a Sandecja - grając na wyjeździe - okazała się lepsza od Olimpii Grudziądz także 2:1.

Piłkarze z Bielska-Biała świetnie rozpoczęli finałowe spotkanie. Już po ich pierwszej akcji ofensywnej został podyktowany rzut karny. Co prawda początkowo rozjemca nie wskazał na "wapno", ale po weryfikacji akcji przy pomocy systemu VAR przyznał, że Krzysztof Kolanko został w sposób nieprzepisowy potraktowany przez Aleksandra Wołczka. Pewnym egzekutorem "jedenastki" okazał się Lucjan Klisiewicz.

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W 7. i 14. min Podbeskidzie nie wykorzystało stuprocentowych okazji do podwyższenia prowadzenia. Z kolei w 23. - po strzale z rzutu wolnego Marcina Urynowicza – piłka odbiła się od słupka.

Po przerwie długo inicjatywę miała Sandecja, ale to Podbeskidzie podwyższyło prowadzenie. W 67. min bramkarza gości pokonał Kamil Sochań. W 80. min efektownie i celnie z woleja strzelił Dalibor Takic i było 3:0.

Zespół z Małopolski zmniejszył rozmiary porażki w 84. min, za sprawą Daniela Pietraszkiewicza.

Dla drużyny piłkarskiej Podbeskidzia, którą obecnie trenuje Marcin Włodarski, gra na drugim poziomie nie jest niczym nowym. W przeszłości rywalizowała tam przez 16 sezonów. Z kolei sześć spędziła w Ekstraklasie.

Wcześniej bezpośrednią promocję do Betclic 1. ligi uzyskały Unia Skierniewice i Warta Poznań.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Sandecja Nowy Sącz 3:1 (1:0).

Bramki: 1:0 Lucjan Klisiewicz (5-karny), 2:0 Kamil Sochań (67), 3:0 Dalibor Takać (80), 3:1 Daniel Pietraszkiewicz (84).

Żółte kartki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: Marcin Urynowicz, Dalibor Takac, Bartosz Martosz, Maciej Górski. Sandecja Nowy Sącz: Tomasz Kołbon, Adam Brenkus, Wiktor Pleśnierowicz.

Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 9 148.

PAP