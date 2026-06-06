Finał Roland Garros: Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo

Przed rozpoczęciem French Open 2026 z pewnością mało kto spodziewał się, że właśnie taki będzie skład decydującego meczu, jeśli chodzi o zmagania tenisistek w singlu. O ile obecność Andriejewej, czołowej tenisistki świata, z pewnością aż tak nie dziwi kibiców, o tyle fakt, że o końcowy triumf zagra kwalifikantka Chwalińska, z pewnością jest największą sensacją tenisa w ostatnich latach.

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Dla Chwalińskiej dojście do finału Roland Garros to największy sukces w karierze. Polka podczas francuskiej imprezy pokonała między innymi Qinwen Zheng, Marię Sakkari czy Annę Kalinską. W półfinale wyeliminowała natomiast Dianę Sznajder.

- Ten mecz był niesamowitym wyzwaniem, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Szczególnie pierwszy set był bitwą, trwał ponad godzinę. Jestem dumna z tego, jak to zniosłam - powiedziała Chwalińska po półfinałowym starciu.

Chwalińska - Andriejewa. Finał na żywo

Jej finałową rywalką będzie Andriejewa, uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych tenisistek młodego pokolenia. 19-letnia Rosjanka dochodziła już do półfinałów wielkoszlemowych turniejów, a awans do finału to pod tym względem jej najlepszy wynik w karierze. W aktualnym rankingu WTA plasuje się siódmej lokacie.

Do tej pory Chwalińska i Andriejewa nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie i tym samym sięgnie po końcowy triumf w Roland Garros 2026?

Relacja live i wynik na żywo finału Chwalińska - Andriejewa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15.00.

BS, Polsat Sport