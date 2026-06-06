Francuzi zaskoczyli tuż przed finałem. Piszą o "sprowadzeniu na ziemię" Chwalińskiej

Dziennik porównuje dotychczasową drogę Chwalińskiej na French Open do "baśni" i zauważa, że polska zawodniczka jest "w siódmym niebie". Ale też, zdaniem "Le Figaro" są duże szanse, że baśń ta raptownie skończy się w finale.

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Dziennik zwraca bowiem uwagę, że choć Andriejewą w ostatnich miesiącach "niekiedy zawodziły nerwy", to "od kilkunastu dni idzie naprzód" wykazując się "wielką dojrzałością, mimo swego młodego wieku". Ma ona wszelkie szanse, by prześcignąć Chwalińską, choć ta jest "sensacją turnieju" - ostrzega "Le Figaro".

Dla polskiej zawodniczki, jak zauważa dziennik, pojedynek będzie wymagał formy fizycznej, bowiem "jeśli nie będzie ona przygotowana na sto procent, to jej brak siły może okazać się fatalny wobec Andriejewej". Rosyjska zawodniczka narzuca rywalom "piekielne tempo" i uderza jeszcze mocniej i szybciej niż Diana Sznajder czy Anna Kalinska. Tymczasem Maja Chwalińska ostatnio "pokazała kilka oznak zmęczenia".

Aby więc "pokrzyżować prognozy" polska tenisistka będzie musiała w finale pokazać "nieoczekiwane zasoby" - zaznacza "Le Figaro", prognozując przy tym, że "piękne historie kiedyś się kończą".

PAP