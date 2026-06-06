Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądali mecz Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)

Mało kto typowałby taki skład finału przed rozpoczęciem turnieju. W decydującym meczu French Open 2026 zagrały kwalifikantka Maja Chwalińska i Mirra Andriejewa. O ile obecność Rosjanki w takiej fazie turnieju nie dziwi, tak fakt, że dokonała tego Polka, jest jedną z największych sensacji w ostatnich latach w tenisie.

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Na finale Chwalińska - Andriejewa pojawiło się wiele gwiazd. Dość powiedzieć, że spotkanie Polki z perspektywy trybun oglądał między innymi słynny aktor Brad Pitt.

Gwiazdy na finale Roland Garros 2026:

Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądali mecz Chwalińska - Andriejewa Zobacz galerię

BS, Polsat Sport