Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądali mecz Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)

Tenis

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa to finał Roland Garros 2026. Zobacz, jakie gwiazdy z perspektywy trybun oglądały decydujący mecz wielkoszlemowego turnieju, jeśli chodzi o zmagania singlistek.

Mało kto typowałby taki skład finału przed rozpoczęciem turnieju. W decydującym meczu French Open 2026 zagrały kwalifikantka Maja Chwalińska i Mirra Andriejewa. O ile obecność Rosjanki w takiej fazie turnieju nie dziwi, tak fakt, że dokonała tego Polka, jest jedną z największych sensacji w ostatnich latach w tenisie.

 

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Na finale Chwalińska - Andriejewa pojawiło się wiele gwiazd. Dość powiedzieć, że spotkanie Polki z perspektywy trybun oglądał między innymi słynny aktor Brad Pitt.

Gwiazdy na finale Roland Garros 2026:

BS, Polsat Sport
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MAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENIS
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