Idolka Chwalińskiej rozpływa się nad Polką! Oto, co powiedziała

Maja Chwalińska robi ogromną furorę podczas tegorocznego Roland Garros. Po trzech wygranych w kwalifikacjach Polka niespodziewanie pokonała faworyzowaną Qinwen Zheng. Na tym jednak nie poprzestała i potem wyeliminowała z turnieju Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry oraz Annę Kalinską.

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Nie była również faworytką półfinału, w którym pewnie wygrała z Dianą Sznajder 7:6 (4), 6:4 i awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Była liderka światowego rankingu, która w młodości była idolką Chwalińskiej, Caroline Wozniacki wypowiedziała się na jej temat.

- Styl gry Mai idealnie pasuje do gry na mączce. Świetnie się porusza, jest leworęczna i potrafi skutecznie wykorzystywać krótsze piłki do przejmowania inicjatywy - tłumaczyła w programie na antenie TNT Sports.

Dunka zwróciła uwagę przede wszystkim na lewy forhend, z którym Sznajder nie mogła sobie poradzić.

- Nie wiedziała, jak reagować. Maja ma doskonałe czucie piłki, skutecznie korzysta ze skrótów i bardzo dobrze czyta grę. Gra znakomicie taktycznie. Wcześniej grała z zawodniczkami, które nie lubią grać na mączce, ale tym razem było inaczej - przyznała.

Wozniacki doceniła również to, jak Chwalińska potrafi zachowywać się na korcie. - Mimo ogromnych emocji utrzymała spokój i przez cały mecz prezentowała pokerową twarz - oznajmiła.

Pozytywne słowa na temat Polki przekazała również Sloane Stephens. - Widać, jak bardzo jest szczęśliwa. Trudno jej nawet opisać to, co czuje, bo wciąż pozostaje w szoku. Właśnie za to kochamy tenis - nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć - powiedziała.

- To wyjątkowy moment zarówno dla niej, jak i dla całej Polski. Do finału wielkoszlemowego turnieju awansowała zawodniczka, która nie nazywa się Iga Świątek, a mimo to w znakomity sposób reprezentuje swój kraj - podsumowała.

HP, Polsat Sport