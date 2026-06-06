Jedna szansa, by przejść do historii. Czas na legendarne Derby

Gonitwa, organizowana w pierwszą sobotę czerwca na torze Epsom Downs w Surrey na dystansie dokładnie 2423 metrów, odbywa się w Anglii nieprzerwanie od 1780 roku! Mówi się, że Epsom Derby jest dla wyścigów konnych tym, czym dla kolarstwa jest Tour de France. Bogatą historię i ducha tradycji czuć tutaj na każdym kroku, dlatego nic dziwnego, że zmagania te są wyjątkową datą w wyścigowym kalendarzu. Dodatkowych emocji dodaje tu fakt, iż są to Derby, czyli wyścig, w którym konie mogą wystartować w danym kraju tylko raz w życiu – jako trzylatki. Nie ma tu więc miejsca na jakiekolwiek błędy, bo okazji do zrehabilitowania się w danym kraju już nigdy nie będzie...

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Skąd wzięła się nazwa Derby? Według legendy na pomysł organizowania takiego wyścigu wpadło równocześnie - tuż po pierwszej edycji Oaks Stakes w 1779 roku - dwóch dżentelmenów: sir Charles Bunbury oraz gospodarz Oaks Stakes, dwunasty hrabia Derby. O tym, czyjego imienia będą zmagania dla trzyletnich koni, miał zadecydować jak w przypadku pamiętnego awansu Górnika Zabrze w rywalizacji z Romą w Pucharze Zdobywców Pucharów - rzut monetą. Jest jednak i taka wersja, że pan Bunbury, zarządca dżokej klubu, sam odstąpił nazwę gospodarzowi. Na pocieszenie sir Charles Bunbury mógł się cieszyć premierowym zwycięstwem w Derby, gdyż w 1780 roku triumfował należący do niego koń Diomed.

Betfred Derby, wraz z majowym wyścigiem 2000 Guineas Stakes (polskim odpowiednikiem jest Nagroda Rulera) na dystansie 1600 metrów oraz rozgrywanym w sierpniu lub wrześniu innym klasykiem – St. Leger (2800 m) - stanowi tzw. angielską potrójną koronę. Zwycięzca tych trzech wyścigów zyskuje miano konia trójkoronowanego. O tym, że nie jest to łatwe zadanie, świadczyć może fakt, iż Anglicy na takiego konia czekają już 55 lat. Ostatnim, któremu udało się sięgnąć po potrójną koronę, był w 1970 roku legendarny Nijinsky, uważany za jednego z najwspanialszych koni XX wieku.

W tym roku organizatorzy wyścigu wprowadzili szereg zmian. Dla dżokejów, trenerów i właścicieli koni najważniejszą będzie z pewnością fakt, iż pula nagród została zwiększona do 2 milionów funtów (9,8 mln złotych), co oznacza, że Betfred Derby są opłacane na równi z gonitwami King George VI i Queen Elizabeth Stakes w Ascot. Ponadto nagrody pieniężne wywalczy pierwszych 10 koni, a nie 6, jak było do tej pory. Kibice będą zaś mogli cieszyć się z szeregu udogodnień, którymi będą między innymi darmowe bilety dla osób poniżej 18 lat, a także dostawione zadaszone miejsca siedzące na ostatnim furlongu trasy, co zapewni doskonały widok na metę z nieco wyższej wysokości.

Jeżeli chodzi o kandydatów do zwycięstwa, to eksperci są tu niezwykle zgodni: murowanym faworytem jest Benvenuto Cellini pod dżokejem Ryanem Moore'em i trenowany przez legendarnego Aidana O'Briena - szkoleniowca, którego konie triumfowały w Betfred Derby już 11 razy (w tym Lambourn, Auguste Rodin i City of Troy w trzech ostatnich edycjach wyścigu). Jego najgroźniejszym rywalem będzie Item pod Colinem Keane'em, czyli jedyny w stawce niepokonany koń, który wysoką formę potwierdził niedawno w Dante Stakes w Yorku, wygrywając o trzy długości.

Tegoroczna, 247. edycja Betfred Derby w Epsom, odbędzie się w sobotę (6 czerwca). Transmisja od godziny 16.30 w Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport