Kadrowicz Grbicia wraca do zdrowia. To wtedy ma być gotowy

Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie w Chinach. A konkretnie - w mieście Linyi.

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Trener Nikola Grbić nie będzie mógł skorzystać między innymi z Kewina Sasaka. Zawodnik został w Spale, aby wrócić do pełni sprawności.



- Jestem na etapie powrotu do pełnego zdrowia. Pracuję w Spale nad tym, aby od następnego turnieju być do dyspozycji trenera - zapowiedział Sasak.



Atakujący jest jednak spokojny o występ drużyny.



- W kadrze jest wielu młodych i perspektywicznych chłopaków. Za nimi już trochę treningów, które na pewno sporo im dały - powiedział.



- Myślę, że każdy z nas - tych bardziej doświadczonych - jest po to, aby wspierać młodych. Chcemy ułatwiać im pierwsze kroki w reprezentacji. Jednocześnie ja też wciąż staram się czerpać jak najwięcej od tych, którzy mają jeszcze więcej doświadczenia ode mnie - przyznał Sasak.



Cała rozmowa z Kewinem Sasakiem w załączonym materiale wideo.