Kadrowicz Grbicia wraca do zdrowia. To wtedy ma być gotowy

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy w środę rozpocznie pierwszy turniej Ligi Narodów. W kadrze zabraknie między innymi Kewina Sasaka, który dochodzi do pełni zdrowia w Spale. Kiedy będzie gotowy do gry? Sam zainteresowany zabrał głos.

Siatkarz w czerwonej bluzie podpisuje się na kartce.
fot. PAP
Kewin Sasak
Kewin Sasak

Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie w Chinach. A konkretnie - w mieście Linyi.

 

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Trener Nikola Grbić nie będzie mógł skorzystać między innymi z Kewina Sasaka. Zawodnik został w Spale, aby wrócić do pełni sprawności.


- Jestem na etapie powrotu do pełnego zdrowia. Pracuję w Spale nad tym, aby od następnego turnieju być do dyspozycji trenera - zapowiedział Sasak.


Atakujący jest jednak spokojny o występ drużyny.


- W kadrze jest wielu młodych i perspektywicznych chłopaków. Za nimi już trochę treningów, które na pewno sporo im dały - powiedział.


- Myślę, że każdy z nas - tych bardziej doświadczonych - jest po to, aby wspierać młodych. Chcemy ułatwiać im pierwsze kroki w reprezentacji. Jednocześnie ja też wciąż staram się czerpać jak najwięcej od tych, którzy mają jeszcze więcej doświadczenia ode mnie - przyznał Sasak.


Cała rozmowa z Kewinem Sasakiem w załączonym materiale wideo.

 

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KEWIN SASAKLIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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