Przypomnijmy - Chwalińska była największą sensacją French Open 2026, dochodząc do wielkiego finału jako kwalifikantka. W decydującym meczu polska tenisistka musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, przegrywając z Rosjanką w dwóch setach.

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Chwalińska planuje zrobić sobie teraz przerwę. Do rywalizacji wróci albo 22 czerwca na kwalifikacje do Wimbledonu, albo tydzień później, jeśli dostanie dziką kartę do turnieju głównego.

Polka w najnowszym notowaniu listy WTA będzie na 21. miejscu, ale listy startowe do Wimbledonu zamknięto jeszcze przed French Open, kiedy plasowała się na 114. lokacie. Tym samym w teorii Chwalińska będzie musiała wziąć udział w kwalifikacjach do Wimbledonu. Jej team złożył jednak wniosek o przyznanie jej dzikiej karty. Decyzję w sprawie dzikich kart organizatorzy londyńskiego turnieju ogłoszą w trzecim tygodniu czerwca.

- Nie spodziewam się dzikiej karty. To byłaby wiadomość stulecia. Jestem podekscytowana, bo gra na trawie to zawsze miła zmiana - powiedziała Chwalińska.

Kiedy kolejny mecz Chwalińskiej?

Kolejny mecz Chwalińskiej zależy więc od decyzji władz Wimbledonu. Jeśli Polka dostanie dziką kartę, rozpocznie zmagania pod koniec czerwca. Jeśli jednak będzie musiała wziąć udział w kwalifikacjach, grę w wielkoszlemowej imprezie rozpocznie około 22 czerwca.

BS, Polsat Sport