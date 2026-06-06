Kosmiczny awans Chwalińskiej w rankingu. Oto jej nowe miejsce

Tenis

Maja Chwalińska przegrała finał Roland Garros 2026 z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Mimo to może liczyć na gigantyczny awans w rankingu WTA.

Polska tenisistka ma za sobą kapitalny turniej, który przecież rozpoczęła od eliminacji. Przeszła trzy rundy bez straty seta, a już w drabince głównej pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz Dianę Szanjdera. Zatrzymała ją dopiero Mirra Andriejewa w sobotnim wielkim finale.

 

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Dojście do finału turnieju wielkoszlemowego to i tak gigantyczny sukces Chwalińskiej, która dzięki świetnej grze zanotuje wielki awans w rankingu WTA. Zaczynała zmagania jako 114. zawodniczka świata, a po najnowszej aktualizacji zestawienia znajdzie się na 21. miejscu!

Będzie tym samym drugą najwyżej sklasyfikowaną Polką. Na trzecim miejscu znajdować się będzie Iga Świątek. Z kolei Magdalena Fręch będzie plasować się na 43. lokacie, a Magda Linette - na 60.

Chwalińska za dojście do finału Roland Garros zarobiła 1,4 mln euro, czyli około 5,9 mln zł.

Polsat Sport
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MAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENIS
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