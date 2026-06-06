KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę zostanie rozegrany niezwykle ciekawy mecz w polskiej piłce. KSZO Ostrowiec podejmie Resovię. Jest to spotkanie w ramach baraży o II ligę - KSZO walczy o awans na ten poziom rozgrywkowy, natomiast klub z Rzeszowa o utrzymanie.

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Po raz ostatni Resovia i KSZO zmierzyły się w lutym tego roku w meczu towarzyskim. Wówczas KSZO wygrało 3:0.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.