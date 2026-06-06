Liga Narodów siatkarek. Wyniki i skróty sobotnich meczów

Quebec, Brasilia i Nankin to miasta, które goszczą siatkarki podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (3-7 czerwca). Osiemnaście reprezentacji rozpoczęło rywalizację w ósmej edycji tych prestiżowych rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz odchodzi z drużyny mistrza Polski! W Zawierciu pokazał swoją wartość



Polki grają w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację zmierzyły się z Belgią i wygrały 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zagrały z reprezentacją Czech, pokonując rywalki 3:0. Następnie ograły Serbki 3:2.

W sobotę Biało-Czerwone pauzują. W harmonogramie nie brakuje jednak ciekawie zapowiadających się spotkań.

Liga Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów (sobota 06.06):

2026-06-06: Holandia – Włochy 0:3 (22:25, 18:25, 22:25)

2026-06-06: Francja – USA 2:3 (21:25, 25:23, 25:27, 25:23, 11:15)

2026-06-06: Tajlandia – Belgia (sobota, godzina 8.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-06: Chiny – Serbia (sobota, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-06: Brazylia – Bułgaria (sobota, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-06: Włochy – Turcja (sobota, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-06: Kanada – Francja (sobota, godzina 22.15; transmisja – Polsat Sport 2)