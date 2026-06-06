Nie żyje 34-letni piłkarz. Tajemnicze okoliczności śmierci reprezentanta kraju

Piłka nożna

Nie żyje Yrondu Musavu-King, były piłkarz Granady, Udinese czy Toulouse. Piłkarz zmarł w wieku 34 lat.

Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku podczas meczu.
fot. AFP
Nie żyje Yrondu Musavu-King.
  • Yrondu Musavu-King został znaleziony martwy w swoim domu
  • Okoliczności śmierci 34-latka są nieznane
  • Grał w takich klubach jak Granada, Udinese czy Toulouse
  • Rozegrał 15 meczów w reprezentacji Gabonu
  • W 2015 roku wystąpił w Pucharze Narodów Afryki

Musavu-King został znaleziony martwy w swoim domu. Okoliczności śmierci 34-latka jak do tej pory są nieznane.

 

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Lewonożny stoper był piłkarzem między innymi Granady, Udinese czy Toulouse. 

 

Rozegrał 15 meczów w reprezentacji Gabonu. W 2015 roku wystąpił w Pucharze Narodów Afryki.

 

Miał 34 lata.

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