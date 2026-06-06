Nie żyje 34-letni piłkarz. Tajemnicze okoliczności śmierci reprezentanta kraju

Musavu-King został znaleziony martwy w swoim domu. Okoliczności śmierci 34-latka jak do tej pory są nieznane.

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Lewonożny stoper był piłkarzem między innymi Granady, Udinese czy Toulouse.

Rozegrał 15 meczów w reprezentacji Gabonu. W 2015 roku wystąpił w Pucharze Narodów Afryki.

Miał 34 lata.

Polsat Sport