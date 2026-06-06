Ojciec oddał nerkę synowi. 11 lat później obaj grają razem w reprezentacji Szkocji

Wszystko zaczęło się w Elderslie, gdzie Sam McKay urodził się z przewlekłą chorobą nerek i większość dzieciństwa spędzał w szpitalach. Przełomem był przeszczep od ojca Davida, który zdecydował się oddać swoją nerkę, gdy chłopiec miał 5 lat. 11 lat później obaj znaleźli się w reprezentacji Szkocji osób po przeszczepach, która w Dingwall dotarła do finału Mistrzostw Czterech Narodów. Zagra też na mundialu.

Ojciec oddał mu nerkę

Jak podaje BBC, pochodzący z Elderslie Sam McKay przyszedł na świat z przewlekłą chorobą nerek. Uniemożliwiało mu to normalne funkcjonowanie. Jako dziecko wiele czasu spędzał na szpitalnych oddziałach, zamiast dorastać w gronie rówieśników. Na ból i cierpienie swojego syna nie pozostał obojętny ojciec David. Gdy lekarze potwierdzili, że to możliwe, nie wahał się ani chwili. Podjął decyzję o oddaniu swojej nerki, co na zawsze odmieniło życie Sama.

Wzruszający gest ojcowskiej miłości

Decyzja o podarowaniu nerki synowi była wzruszającym gestem ojcowskiej miłości. Dzięki temu David McKay umożliwił Samowi normalne życie. Wdzięczny nastolatek nie ukrywa, że gdyby nie ojciec, czekałby w długich kolejkach na darczyńcę. Zamiast tego mógł poddać się operacji już w wieku 5 lat. Ogromnej radości nie kryje też ojciec. - Jestem naprawdę, naprawdę dumny, widząc, jak ciężko chory był w pewnych momentach i jaką różnicę zrobiła nerka - powiedział David McKay w rozmowie z BBC. - Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie przeszczep. Widok go biegającego, cieszącego się życiem, dbającego o formę i żyjącego pełnią życia jest niezwykle satysfakcjonujący.

Dziś wspólnie grają w reprezentacji Szkocji

Dokładnie 11 lat po przeszczepie nerki ojciec i syn grają wspólnie w reprezentacji Szkocji w piłce nożnej osób po przeszczepach. Mający 16 lat Sam Mckay jest jednym z podstawowych zawodników drużyny narodowej, za której wyniki na ławce trenerskiej odpowiada 51-letni David McKay. Razem wzięli udział w historycznych Mistrzostwach Czterech Narodów w Piłce Nożnej osób po przeszczepach, które rozegrano w dniach 30-31 maja w Ross County Victoria Park w Dingwall.



Szkoci dotarli do wielkiego finału, w którym musieli uznać wyższość Anglików. Drugie miejsce w inauguracyjnej edycji imprezy to spory sukces. Drużyna Szkocji złożona wyłącznie z biorców przeszczepów pokazała charakter i ogromną wolę walki. Przy tym wszystkim swoją wyjątkową historię napisali Sam i David McKay, którzy ponownie udowodnili, że nie istnieje dla nich niemożliwe.

Szkoci zagrają na mistrzostwach świata

Najważniejszą imprezą w tym roku dla reprezentacji Szkocji osób po przeszczepach będą mistrzostwa świata, które we wrześniu odbędą się w niemieckim Frankfurcie. Szkoci mają zapewniony awans po tym, jak w kwietniu 2026 roku zwyciężyli w turnieju Trzech Narodów w Dublinie. Entuzjazmu przed mistrzostwami nie kryje Duncan MacAulay, czyli szef ds. komunikacji operacyjnej Szkockiej Straży Pożarnej i Ratowniczej z Inverness. To on założył drużynę narodową po tym, jak w 2023 roku sam przeszedł przeszczep serca.

Polsat Sport