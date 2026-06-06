Polscy kanadyjkarze bez sukcesów podczas Pucharu Świata w Pradze

Pierwszy dzień zawodów zakończył się dla Polaków bardzo dobrze. Przypomnijmy, że w kategorii K-1 na podium stanęła Klaudia Zwolińska, która wywalczyła srebrny medal. Niewiele do krążka zabrakło też Mateuszowi Polaczykowi, bowiem nasz doświadczony zawodnik zanotował czwarte miejsce. W finale popłynął też Michał Pasiut, który co prawda miał dobry czas, ale nie ustrzegł się błędów (również na bramkach) i to pozwoliło mu na dziewiąte miejsce.

W sobotę rywalizację na torze Troja rozpoczęli kanadyjkarze. Tym razem najpierw na trasę wypłynęli panowie, a wśród nich trzech Polaków: Kacper Sztuba, Szymon Nowobilski i Michał Wiercioch. Najbliżej finału był Sztuba, jednak ze względu na punkty karne nie zdołał awansować do wyścigu medalowego i zajął 16. miejsce. Trzy pozycje niżej uplasował się Wiercioch, a Nowobilski przyjechał na metę z 28. czasem.

– Oczywiście szkoda tych punktów karnych, bo nawet dwa mniej dałyby mi finał. Czuję jednak, że jestem w dobrej formie i potwierdziłem dziś, że nadal potrafię rywalizować na poziomie pozwalającym walczyć o najwyższe miejsca. Niestety podczas środowego treningu przydarzyła mi się drobna kontuzja. Naciągnąłem mięsień w odcinku lędźwiowym po niefortunnym upadku. To utrudniło przygotowania i do dziś odczuwam ból, szczególnie na końcowym fragmencie trasy. Adrenalina pomagała, ale z biegiem przejazdu czułem, że nie mogę wykorzystać pełni swoich możliwości. Nie chcę jednak szukać wymówek. W slalomie wszystko zależy od zawodnika. Miałem swój przejazd w rękach, popełniłem błędy i to one kosztowały mnie miejsce w finale. Taki jest ten sport. Wygrywa ten, kto popełni najmniej błędów i najszybciej pokona trasę. Być może przyzwyczaiłem kibiców, a także samego siebie, do regularnych występów w finałach, dlatego tym bardziej odczuwam niedosyt. Z drugiej strony ten start pokazał mi, że wciąż wiem, jak walczyć o najwyższe lokaty i że jestem na dobrej drodze – mówi Sztuba.

Reprezentacja Polski miała także dwie przedstawicielki w kategorii C-1. W eliminacjach popłynęła Hanna Danek, która ostatecznie zajęła 34. miejsce oraz Klaudia Zwolińska. Mistrzyni świata w tej kategorii zanotowała jednak dopiero 18. czas i również nie mieliśmy przedstawicielki w finale Pucharu Świata w Pradze.

– Niestety wczoraj w K-1 nie udało mi się zrealizować przejazdu, o jakim marzyłam. Podczas rywalizacji wywróciłam się, co kosztowało mnie bardzo dużo czasu i w praktyce przesądziło o końcowym wyniku. Mimo to dostrzegam także pozytywy, bo na trasie było kilka naprawdę dobrych fragmentów, które pokazują, że idę w dobrym kierunku. Za mną również start w konkurencji C-1, która nie jest moją podstawową specjalizacją. Dopiero zaczynam w niej regularnie rywalizować i zdobywać doświadczenie, dlatego patrzę na ten występ z nieco innej perspektywy. Oczywiście nie był to idealny przejazd, ale biorąc pod uwagę mój obecny poziom i etap rozwoju w tej konkurencji, mogę być umiarkowanie zadowolona. Wierzę, że z każdym kolejnym startem będę robiła postępy i stopniowo podnosiła swoje umiejętności. Każde zawody tej rangi są dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. To okazja nie tylko do doskonalenia techniki, ale także do nauki radzenia sobie z presją i rywalizacji z zawodniczkami prezentującymi bardzo wysoki poziom sportowy. Takie starty pozwalają mi zbierać doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości – podkreśla Danek.

Jeśli chodzi o całokształt występów naszej reprezentacji w Pradze, Bogusław Popiela, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego ds. slalomu, jest zadowolony. – Trudno jest narzekać, bo to już drugi Puchar Świata i drugi medal dla naszej reprezentacji. Mieliśmy finały zarówno w konkurencjach K-1, jak i C-1, a wczoraj zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze. Dzisiaj kanadyjkarzom zabrakło nieco do finału, ale taki jest sport. Już za tydzień kolejne zawody, więc perspektywy są bardzo obiecujące. Dwa medale po dwóch Pucharach Świata to świetny wynik. Oby tak było do końca sezonu i żeby z każdej dużej imprezy wracać z medalem – mówi. – Jeśli chodzi o formę zawodników, powinna ona utrzymywać się na bardzo wysokim poziomie. Kalendarz jest ułożony w taki sposób, że kwalifikacje do reprezentacji odbywają się tuż przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata. Żeby znaleźć się w kadrze, trzeba więc prezentować znakomitą dyspozycję. Przed nami jeszcze ostatnie zawody pierwszej części cyklu, następnie krótka przerwa, mistrzostwa świata i druga część sezonu. Wierzę, że forma zawodników będzie systematycznie rosła, a sztab szkoleniowy odpowiednio ją przygotuje, aby nasi reprezentanci byli w najlepszej dyspozycji podczas najważniejszych startów.

W niedzielę rywalizację podczas Pucharu Świata w Pradze zakończą wyścigi w kayak crossie. Wśród Polaków w tej konkurencji zobaczymy Zwolińską, Brzeską, a także Mateusza Polaczyka, Jakuba Brzezińskiego i Tadeusza Kuchno. – W kayak crossie też mamy liczną reprezentację. Liczę na to, że wszyscy powalczą o wysokie lokaty. Oczywiście najlepiej byłoby zakończyć zawody kolejnym medalem, ale najważniejsze, aby zawodnicy dali z siebie wszystko. Wierzę, że będą walczyć do końca i być może dołożą jeszcze jeden krążek do już bardzo udanego dorobku naszej reprezentacji – kończy Popiela.

Informacja prasowa