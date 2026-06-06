Polska - Chiny. Wynik meczu polskich siatkarek. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Chiny, czyli czas na czwarte spotkanie polskiej reprezentacji podczas Ligi Narodów siatkarek 2026. Kto wygrał mecz Polska - Chiny? Jaki był wynik meczu siatkarek Polska - Chiny?

Trener Stefano Lavarini instruuje polskie siatkarki na boisku podczas meczu Ligi Narodów.
fot. FIVB
Polska - Chiny. Wynik meczu polskich siatkarek. Kto wygrał?

Za polskimi siatkarkami trzy mecze w Lidze Narodów 2026. Podopieczne Stefano Lavariniego najpierw pokonał po tie-breaku reprezentację Belgii, następnie do zera kadrę Czech, a w trzecim starciu po pięciosetowym boju ograły Serbię.

 

W czwartym meczu polskie siatkarki zmierzą się z Chinkami.

 

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W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej oraz 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

 

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Chiny. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Chiny poznamy w niedzielę 7 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Chiny, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

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LN siatkarek: Polska - Chiny. Kto wygra?
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