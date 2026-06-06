Polska siatkarka opuści zgrupowanie kadry! Wróci do kraju

Martyna Czyrniańska przebywa obecnie w Chinach, gdzie reprezentacja Polski rywalizuje w Lidze Narodów. Nie zagrała jednak w żadnym meczu z powodów zdrowotnych.

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Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował w sobotę rano, że 22-latka będzie musiała poświęcić najbliższe tygodnie na regenerację ze względu na problemy mięśniowe.

"Przyjmująca reprezentacji Polski, po zakończeniu rywalizacji w Lidze Narodów w Nankinie, wróci do kraju i będzie przygotowywać się do dalszej części sezonu, zgodnie z zaleceniami medycznymi. Naszej kadrowiczce życzymy zdrowia!" - czytamy.

Reprezentacja Polski rozegrała dotąd w Chinach trzy spotkania. Najpierw pokonała Belgię, następnie Czechy, a w piątek Serbię. Jej kolejnymi rywalkami będą gospodynie turnieju.

W dniach 17-21 czerwca polska kadra będzie rywalizowała w Bangkoku. Tam zmierzy się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Na zakończenie zmagań poleci do Osaki, gdzie zagra z Turcją, USA, Brazylią i Japonią.