Polska siatkarka opuści zgrupowanie kadry! Wróci do kraju

Siatkówka

Martyna Czyrniańska opuści zgrupowanie reprezentacji Polski - przekazał w sobotę rano Polski Związek Piłki Siatkowej.

Siatkarka w białej koszulce z czerwonymi elementami i numerem 15, trzymająca piłkę do siatkówki.
fot. Cyfrasport
Martyna Czyrniańska opuści zgrupowanie kadry

Martyna Czyrniańska przebywa obecnie w Chinach, gdzie reprezentacja Polski rywalizuje w Lidze Narodów. Nie zagrała jednak w żadnym meczu z powodów zdrowotnych. 

 

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Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował w sobotę rano, że 22-latka będzie musiała poświęcić najbliższe tygodnie na regenerację ze względu na problemy mięśniowe. 

 

"Przyjmująca reprezentacji Polski, po zakończeniu rywalizacji w Lidze Narodów w Nankinie, wróci do kraju i będzie przygotowywać się do dalszej części sezonu, zgodnie z zaleceniami medycznymi. Naszej kadrowiczce życzymy zdrowia!" - czytamy.

 

Reprezentacja Polski rozegrała dotąd w Chinach trzy spotkania. Najpierw pokonała Belgię, następnie Czechy, a w piątek Serbię. Jej kolejnymi rywalkami będą gospodynie turnieju. 

 

W dniach 17-21 czerwca polska kadra będzie rywalizowała w Bangkoku. Tam zmierzy się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Na zakończenie zmagań poleci do Osaki, gdzie zagra z Turcją, USA, Brazylią i Japonią.

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