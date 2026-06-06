Polska siatkarka zachwyciła świat. Tak o niej piszą! Musisz to zobaczyć

Polki mają za sobą już trzy mecze w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Nankinie podopieczne Stefano Lavariniego ograły 3:2 Belgię, 3:0 Czechy i 3:2 Serbię. Kluczową postacią drużyny w tych spotkaniach okazała się Julia Szczurowska.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 06.06 (WIDEO)



Zwłaszcza przeciwko zespołowi z Bałkanów nasza atakująca pokazała znakomitą dyspozycję. Zdobyła aż 35 punktów, a jej skuteczność wyniosła równe 50%. Portal "Volleyball World" poświęcił zawodniczce obszerny artykuł.



"Nowa twarz w polskiej reprezentacji w tym sezonie, 24-letnia Julia Szczurowska, stanęła na wysokości zadania i poprowadziła drużynę do zwycięstwa swoją znakomitą grą. Zawodniczka, która przeciwko Belgii zdobyła 25 punktów, podniosła swój poziom gry przeciwko Serbkom, zdobywając 35 punktów (30 ataków, cztery asy, jeden blok), co jest najwyższym wynikiem pojedynczej zawodniczki w VNL 2026" - czytamy.



Polki mają po trzech kolejkach siedem punktów na koncie. W sobotę odpoczywają, a na boisko wrócą w niedzielę. O godzinie 13:00 zmierzą się z gospodyniami - Chinkami.